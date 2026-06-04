KE: Situata në pikat kufitare Serbi-Mali i Zi duhet të kthehet në normalitet
Komisioni Evropian ka reaguar ndaj ngjarjeve të djeshme në Mal të Zi, kur policia kufitare malazeze në Aeroportin e Tivatit mohoi hyrjen dhe i ktheu një grup qytetarësh serbë në Beograd.
"Jemi të vetëdijshëm për vendimin e autoriteteve kufitare malazeze që, për arsye sigurie dhe në përputhje me legjislacionin e tyre kombëtar, të ndalojnë hyrjen e një numri të caktuar personash nga Serbia", tha Komisioni Evropian, transmeton Telegrafi.
Gjithashtu, duke komentuar raportet e një numri të madh qytetarësh malazezë se atyre u është penguar ose u është vështirësuar hyrja në Serbi, Komisioni inkurajon një kthim në aktivitetet normale.
"Po monitorojmë situatën në pikat kufitare serbe dhe inkurajojmë një kthim në procedurat normale me qëllim parandalimin e ndërprerjeve të mëtejshme", shtoi Komisioni.
Ata arrijnë në përfundimin se në një kohë kur Samiti BE-Ballkani Perëndimor thekson rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, respekti i ndërsjellë dhe dialogu janë të nevojshëm. /Telegrafi/