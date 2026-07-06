Kayak Fest Kosova
Kayak Fest Kosova rikthehet këtë verë në Liqenin e Batllavës, duke ofruar një përvojë unike që ndërthur sportin, aventurën dhe relaksin në natyrë. Përgjatë tri ditëve, festivali do të mbledhë entuziastë të sporteve ujore, adhurues të natyrës dhe pjesëmarrës nga grupmosha të ndryshme në një program të pasur me aktivitete rekreative dhe sociale.
Ndryshe nga festivalet tradicionale muzikore apo kulturore, Kayak Fest Kosova fokusohet në promovimin e sporteve ujore, jetesës aktive dhe lidhjes me natyrën. Festivali është i hapur për të gjithë, pavarësisht moshës apo nivelit të përvojës, duke krijuar një hapësirë për argëtim, edukim dhe socializim.
Detajet
Data: 14–16 gusht 2026
Koha: 00:00 – 22:00
Vendndodhja: Liqeni i Batllavës, Plazhi 6, Orllan
Programi
Programi i festivalit përfshin:
- Aktivitete sportive dhe rekreative në ujë
- Aventura dhe përvoja në natyrë
- Aktivitete grupore dhe sociale për pjesëmarrësit
- Hapësira për relaksim dhe argëtim
- Aktivitete që promovojnë jetesën aktive dhe turizmin e qëndrueshëm
Festivali synon të promovojë sportin, turizmin e gjelbër dhe ndërgjegjësimin për rëndësinë e aktiviteteve në natyrë, duke krijuar një komunitet aktiv dhe të angazhuar.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar një festival unik të sporteve ujore dhe aventurës në natyrë
- Për të promovuar një mënyrë jetese të shëndetshme dhe aktive
- Për të krijuar kontakte të reja dhe për të qenë pjesë e një komuniteti të solidarizuar
- Për të fituar përvoja të reja dhe për të eksploruar potencialin e turizmit të gjelbër
- Për të mbështetur zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit
Biletat për Kayak Fest Kosova mund të blihen online.
Çmimi i biletës: 15 euro.
Festivali do të mbahet në ambientet e Liqenit të Batllavës, në Plazhin 6 në Orllan, dhe është i hapur për të gjithë të interesuarit.
Kontakt:
049 323 222
Rrjetet sociale:
Instagram: @kayak.fest.kosova
Biletat: