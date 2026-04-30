Katër shenja që tregojnë se një martesë po shkatërrohet
Martesat rrallë përfundojnë me skenat dhe debatet dramatike që shohim në filma. Ndarjet e tyre zakonisht janë të qeta dhe ndodhin në situata të përditshme, në biseda që shkurtohen gjithnjë e më shumë dhe në heshtje që zgjaten. Personi që dikur e njihnim në çdo detaj, papritmas na duket si një i huaj.
Psikologu Dr. John Gottman ka studiuar marrëdhëniet për dekada të tëra dhe ka arritur në përfundimin se mund ta parashikojë divorcin me saktësi 94 përqind. Çelësi nuk është shmangia e konfliktit, por mënyra se si çiftet grinden dhe pajtohen. Pra, sipas psikologëve, këto janë shenja që tregojnë një divorc të pashmangshëm.
Përbuzje në vend të frustrimit
Frustrimi është normal, por përbuzja është shenjë e një problemi më të thellë. Ndërsa kritika drejtohet ndaj sjelljes, përbuzja sulmon personin dhe krijon një ndjenjë superioriteti. Ajo manifestohet përmes sarkazmës, rrotullimit të syve dhe një toni tallës. Dr. Gottman e përshkruan atë si modelin më të rrezikshëm sepse shkatërron respektin. Kur respekti i ndërsjellë zhduket, marrëdhënia humbet themelin e saj, shkruan Times of India.
Reagimi i trupit ndaj stresit kronik
Në marrëdhëniet e tensionuara, trupi reagon sikur të jetë në rrezik. Një puls i shtuar, ngushtësi në gjoks dhe një ndjenjë ankthi janë shenja të asaj që quhet "mbingarkesë". Aftësia për të folur me qetësi dhe për të zgjidhur problemet më pas zhduket. Konflikti perceptohet si kërcënim, jo si mundësi për zgjidhje. Në planin afatgjatë, kjo gjendje çon në një dëshirë për t'u distancuar.
Refuzimi i përpjekjeve për pajtim
Konflikti ndodh në çdo marrëdhënie, por aftësia për të çaktivizuar situatën është e rëndësishme. Përpjekjet për pajtim mund të jenë gjeste të vogla si një shaka ose një prekje. Në marrëdhënie të shëndetshme, ato pranohen, ndërsa në ato të dëmtuara, ato refuzohen. Kur përpjekje të tilla pushojnë së pasuri efekt, konfliktet lënë pasoja afatgjata. Pa këtë "frenim", marrëdhënia gradualisht shpërbëhet.
Ndryshimi i perceptimit të së kaluarës
Mënyra se si e përjetojmë të tashmen ndikon edhe në kujtimet tona. Ajo që dikur ishte e këndshme fillon të na shqetësojë dhe kujtimet e mira humbasin vlerën e tyre. Çiftet në krizë shpesh e riinterpretojnë të kaluarën përmes një prizmi negativ. Kjo është një shenjë se pakënaqësia është e rrënjosur thellë. Kur kujtimet bëhen edhe negative, marrëdhënia hyn në një krizë serioze.