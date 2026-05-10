Kate Middleton shkëlqen në Buckingham Palace: Elegancë bardh e zi dhe detaje në nderim të Diana-s e Elizabeth II
Princesha u paraqit në Royal Garden Party me një kombinim elegant nga Self-Portrait, ndërsa stolitë që kishte zgjedhur bartnin kujtesën e dy figurave të mëdha të familjes mbretërore britanike
Kate Middleton u shfaq para dy ditësh në Royal Garden Party në Buckingham Palace, një nga ngjarjet tradicionale që familja mbretërore britanike organizon çdo verë për të nderuar qytetarët që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në shoqëri, në komunitete lokale, në bamirësi dhe në shërbim publik.
Princesha e Uellsit erdhi në këtë ngjarje së bashku me bashkëshortin e saj, Prince William, duke tërhequr menjëherë vëmendjen me një paraqitje elegante, të ndërtuar mbi kontrastin klasik bardh e zi.
Kombinimi i saj mbante firmën Self-Portrait: një xhaketë të bardhë me prerje të rregullt dhe kopsa të zeza, e kombinuar me një fund të lehtë me pika. Ky stil, që ndërthur strukturën e një xhakete formale me butësinë e një fundi më të lirshëm, është një prej zgjedhjeve që Kate i ka përdorur edhe më parë në paraqitjet e saj publike.
Megjithatë, vëmendjen nuk e mori vetëm veshja. Si shpeshherë në paraqitjet e saj mbretërore, Kate zgjodhi edhe stoli me domethënie të veçantë familjare dhe historike. Ajo mbajti Bahrain Pearl Drop Earrings, vathë që dikur i përkisnin Mbretëreshës Elizabeth II, si dhe një byzylyk me tri radhë perlash nga koleksioni i Princeshës Diana, transmeton Telegrafi.
Këto detaje e kthyen paraqitjen e saj në më shumë sesa një moment mode. Ishte një homazh i heshtur për dy gra që kanë shënuar historinë e monarkisë britanike: Elizabeth II, si simbol i vazhdimësisë mbretërore, dhe Diana, si figurë që mbetet e lidhur fort me kujtesën publike.
Kate Middleton dhe Princi William respektuan edhe kodin e veshjes së Royal Garden Party. Sipas udhëzimeve të publikuara për këtë lloj ngjarjeje, burrat zakonisht paraqiten me veshje formale ditore ose kostume klasike, ndërsa për gratë sugjerohen fustane ditore, kostume me pantallona dhe, zakonisht, kapele ose fascinatorë.
Tradita e këtyre pritjeve mbretërore daton që nga vitet 1860, nga koha e Mbretëreshës Victoria. Fillimisht, ato njiheshin si “mëngjese festive”, megjithëse mbaheshin pasdite. Sot, dyert e pallatit hapen rreth orës 15:00, ndërsa anëtarët e familjes mbretërore shfaqen zakonisht rreth orës 16:00, nën tingujt e himnit kombëtar.
Royal Garden Party është një nga rastet kur anëtarët e familjes mbretërore takojnë nga afër qytetarë nga fusha të ndryshme të jetës publike. Në ngjarje të tilla marrin pjesë mijëra të ftuar, ndërsa sipas të dhënave të Greater London Lieutenancy, në një pritje tipike shërbehen rreth 27 mijë filxhanë çaji, 20 mijë sanduiçë dhe 20 mijë feta ëmbëlsire për rreth tetë mijë mysafirë.
Në paraqitjen e saj, Kate mbajti edhe një kapele vintage nga Mitzi Lorenz, një zgjedhje që e plotësoi pamjen me një frymë klasike. Disa media të modës e krahasuan stilin e saj me elegancën e Audrey Hepburn, veçanërisht për shkak të siluetës së pastër, kontrastit bardh e zi dhe finesës së përgjithshme të paraqitjes.
Princesha e Uellsit konsiderohet prej kohësh një nga figurat më me ndikim në modën mbretërore. Veshjet e saj shpesh kthehen në referencë për shumë gra, ndërsa stili i saj shihet si një përzierje mes traditës, elegancës së matur dhe simboleve personale.
Në mediat ndërkombëtare është përmendur së fundmi edhe se Melania Trump ka shprehur admirim për Kate dhe se, sipas raportimeve, President Donald Trump dhe First Lady kanë ftuar Prince William dhe Kate Middleton për një vizitë në Shtetet e Bashkuara gjatë verës.
Ndërkohë, interesimi për Kate nuk kufizohet vetëm te pallati mbretëror apo publiku britanik. Sipas raportimeve të mediave të modës, Anna Wintour prej vitesh do të dëshironte ta shihte Princeshën në Met Gala, por Kate deri më tani nuk ka marrë pjesë në këtë ngjarje.
Kjo paraqitje në Buckingham Palace dëshmoi edhe një herë se Kate Middleton di ta përdorë modën si gjuhë të qetë, por shumë të lexueshme: njëkohësisht elegante, mbretërore dhe e ngarkuar me kujtesë familjare. /Telegrafi/