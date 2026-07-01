Kasparov: Flamuri ukrainas në Sevastopol është shoku që Rusia duhet të pranojë se perandoria ka vdekur
Garry Kasparov ka paralajmëruar se fitorja e Ukrainës është e vetmja rrugë drejt paqes së qëndrueshme në Evropë dhe e vetmi shans i vërtetë që Rusia të fillojë të kthehet në botën e civilizuar.
Kasparov, kampioni botëror i shahut, politikani rus i opozitës dhe anëtar i Platformës së APKE-së për Dialog me Forcat Demokratike Ruse në Mërgim, i bëri këto vërejtje në një intervistë me Euroscope, një botim avokatie për të ndihmuar në përafrimin e legjislacionit ukrainas me kërkesat e BE-së, transmeton Telegrafi.
Udhëheqësi i opozitës argumentoi se testimi nëse një figurë politike ruse është vërtet pro-perëndimore kërkon një provë të thjeshtë: ata duhet të deklarojnë pa hezitim se lufta e Moskës është kriminale, Vladimir Putin është i paligjshëm dhe Krimea i përket Ukrainës.
"Shumë njerëz ende pengohen edhe sot kur thonë se Krimea është ukrainase", vuri në dukje Kasparov.
Për Kasparov, detyra strategjike me të cilën përballet bota demokratike është e qartë: të ndihmohet Ukraina të fitojë.
"Fitorja e Ukrainës është një kusht i detyrueshëm për vendosjen e paqes në Evropë. Ajo gjithashtu i jep Rusisë shansin e saj të vetëm për ndryshim", theksoi ai.
Ai argumentoi se disfata e Rusisë nuk është e nevojshme vetëm për mbijetesën e Ukrainës, por edhe për çdo transformim të mundshëm të vetë Rusisë.
“E vetmja mundësi që Rusia të fillojë rrugën e saj drejt shoqërisë së civilizuar është fitorja e Ukrainës dhe, rrjedhimisht, humbja e Rusisë”, tha Kasparov.
Ai theksoi se këto tre qëllime janë të pandashme, edhe nëse shumë politikanë perëndimorë ende hezitojnë t’i thonë ato hapur.
Kasparov e përshkroi Rusinë si perandorinë e fundit dhe paralajmëroi se lufta e Putinit ka ekspozuar rrezikun më të gjerë të fashizmit rus.
“Lufta e Putinit kundër Ukrainës dhe këto metastaza, kjo përhapje kanceroze e fashizmit rus, prekin të gjithë – Gjeorgjinë, Bjellorusinë, të gjithë Evropën dhe në fakt të gjithë botën”, paralajmëroi ai.
Sipas tij, qendra e shumë problemeve globale sot është e lidhur me projektin perandorak të Moskës.
Derisa ajo perandori të mposhtet dhe të shpërbëhet, argumentoi ai, as Rusia dhe as fqinjët e saj nuk mund të lëvizin plotësisht drejt botës së lirë.
Kasparov tha se historia ruse tregon se kërcënimi më i madh për carët dhe diktatorët ka qenë gjithmonë një luftë e humbur.
“Nëse një car fillon një luftë, ai duhet ta fitojë atë. Viktimat nuk kanë rëndësi. Sa njerëz vdesin nuk ka rëndësi. Gjëja kryesore është të fitosh”, tha Kasparov.
Kur një luftë fillon dhe nuk fitohet, vazhdoi ai, Rusia shpesh përballet me trazira të mëdha ose edhe revolucion.
Kasparov tha se Putini mund të mos udhëhiqet nga leximi i thellë historik, por instinkti i tij si diktator i thotë se disfata është e rrezikshme.
"Kjo është arsyeja pse ai do ta vazhdojë këtë luftë për sa kohë që ka burime", paralajmëroi ai.
Kasparov argumentoi se mendimi perandorak rus mbetet thellësisht i rrënjosur tek qytetari mesatar rus dhe ka rezultuar më i fortë se diktatura komuniste sovjetike.
"Kjo ide perandorake ka jetuar për shekuj. Ajo mutacionon, transformohet, por nuk mund të nxirret thjesht", tha ai.
Për të, vetëm një tronditje historike mund ta detyrojë shoqërinë ruse të kuptojë se perandoria ka mbaruar.
"E vetmja gjë që mund ta bëjë një qytetar rus të kuptojë se perandoria ka vdekur është flamuri ukrainas në Sevastopol", tha Kasparov.
Ai e përshkroi Krimenë si një pjesë "të shenjtë" të mitit perandorak rus, duke e bërë çlirimin e saj qendror jo vetëm për fitoren e Ukrainës, por edhe për transformimin e mundshëm të ardhshëm të Rusisë.
“Çlirimi i Krimesë, flamuri ukrainas në Sevastopol – ky është pikërisht shoku që rusët duhet ta kuptojnë: kaq është, duhet të fillojmë nga e para”, tha ai.
Pas asaj disfate, përfundoi ai, Rusia do të përballet me një zgjedhje përcaktuese: të bëhet një shtet vasal i Kinës, ose të njohë krimet e saj të luftës, të paguajë dëmshpërblime dhe të fillojë negociatat me fqinjët e saj në kushte të barabarta. /Telegrafi/