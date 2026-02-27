Karkalecat “pushtojnë” shkretëtirën e Saharasë, publikohen pamje
Shoferët në një autostradë në shkretëtirën e Saharasë Perëndimore u zunë në pritë nga një pengesë e papritur: një tufë e madhe karkalecash që kishin pushtuar rrugën.
Videoja e kapur tregon veturat që kalojnë përmes karkalecave , të cilët duken si mijëra duke u hedhur mbi veturat që kalojnë dhe ndonjëherë madje duke penguar pamjen.
Sipas mediave të ndryshme, zyrtarët në Lanzarote dhe Tenerife po theksojnë se insektet nuk përbëjnë ende një kërcënim të drejtpërdrejtë për publikun, megjithëse pranojnë potencialin për dëme serioze bujqësore.
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) e Kombeve të Bashkuara ka lëshuar disa përditësime kritike në fillim të vitit 2026 në lidhje me “shpërthimin” e karkalecave të shkretëtirës.
Sipas FAO-s, vetëm një kilometër katror i një tufe karkalecash të shkretëtirës "mund të përmbajë deri në 80 milionë të rritur, me kapacitet për të konsumuar të njëjtën sasi ushqimi në një ditë sa 35,000 njerëz".
Kjo gjithashtu mund të çojë në ndikime ekonomike dhe dëme mjedisore. /Telegrafi/