Karikaturisti rus, kritik i Putinit, vritet në Poloni
Një artist dhe karikaturist rus, i njohur për talljen e tij me presidentin rus Vladimir Putin, u qëllua për vdekje në Poloninë lindore, në atë që mediat polake e përshkruajnë si një vrasje të mundshme në stilin e ekzekutimit.
Viktima është identifikuar nga disa transmetues polakë si Semyon Skrepetsky, një shtetas rus 44-vjeçar që jetonte në qytetin Biala Podlaska pranë kufirit bjellorus.
Policia konfirmoi se një shtetas rus 44-vjeçar u qëllua në një rrugë pranë qendrës së qytetit të hënën në mëngjes dhe më vonë vdiq nga plagët e marra.
Sulmuesi, ose sulmuesit, u larguan nga vendi i ngjarjes.
Një transmetues polak raportoi se një shtetas bjellorus u ndalua pranë konsullatës bjelloruse në Biała Podlaska menjëherë pas të shtënave, megjithëse autoritetet nuk kanë konfirmuar zyrtarisht ndonjë arrestim.
Prokurorët dhe policia polakë kanë nisur një hetim, dhe detaje të mëtejshme priten në ditët në vijim.
Aktualisht, nuk ka prova publike që lidhin të shtënat drejtpërdrejt me aktorët shtetërorë rusë dhe hetuesit polakë nuk kanë njoftuar asnjë motiv.
Vrasja vjen në mes të tensioneve të larta midis Polonisë dhe Rusisë.
Varshava ka akuzuar vazhdimisht Moskën dhe Bjellorusin[ për kryerjen e operacioneve hibride kundër Polonisë, duke përfshirë sulme kibernetike, përpjekje sabotimi, fushata dezinformimi dhe orkestrimin e presionit të emigrantëve në kufirin lindor të Bashkimit Evropian.
Sipas zëdhënësit të policisë, Andrzej Fijolek, rrethanat sugjerojnë një vrasje të qëllimshme.
Vetëm disa ditë para vdekjes së tij, Skrepetsky mori pjesë në një protestë jashtë ambasadës ruse në Berlin.
Imazhet që qarkulluan në rrjete sociale e tregonin atë duke mbajtur një vepër arti që përshkruante udhëheqësin sovjetik Jozef Stalin duke ushqyer Putinin “foshnjë”. /AA/