Kapen lëndë narkotike në Veles, ndalohen dy persona
Më 07.09.2026, në orën 19:25, në Veles, nëpunës policorë të Seksionit kundër tregtisë së palejuar të drogës pranë SPB Veles i kanë privuar nga liria L.A. (25) nga Sveti Nikolla dhe D.S. (19) nga Shtipi.
Nëpunësit policorë kanë ndaluar një automjet udhëtarësh „Citroen“ me targa të Sveti Nikollës, i drejtuar nga L.A., ndërsa pasagjer ishte D.S. Gjatë kontrollit, te L.A. është gjetur dhe konfiskuar marihuanë, ndërsa te D.S. janë gjetur dhe konfiskuar një lëndë kokërrzore e bardhë dhe marihuanë.
Ata janë privuar nga liria dhe janë dërguar në stacion policor, është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të rastit kundër tyre do të ngrihet kallëzim përkatës.
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