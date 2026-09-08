MPB: Ndalohen 11 shoferë për shkelje të rregullave në trafik në Maqedoni
Policia ka privuar nga liria 11 shoferë në lokacione të ndryshme në vend, të dyshuar për veprën penale “drejtim i pakujdesshëm i automjetit”.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, 10 prej tyre kanë drejtuar automjete pa dhënë provimin e vozitjes, ndërsa një 40-vjeçar nga Makedonski Brodi është ndaluar pasi ka drejtuar automjetin nën ndikimin e alkoolit.
Rastet kanë ndodhur gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa pas përfundimit të procedurave dhe dokumentimit të rasteve, ndaj shoferëve do të ngriten kallëzime penale.
Nga MPB u bëjnë apel qytetarëve të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe të mos drejtojnë automjete pa patentë shoferi ose nën ndikimin e alkoolit.
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