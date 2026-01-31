“Kam lindur si shqiponjë, është në gjakun tim”, fjalët e para të Asllanit si lojtar i Besiktasit
Mesfushori shqiptar Kristjan Asllani siguroi të premten kalimin në formë huazimi te gjiganti turk Besiktas.
Asllani do të luajë atje në formë huazimi deri në fund të sezonit aktual, me klubin turk që mban gjithashtu opsionin për blerjen përfundimtare të kartonit të tij.
Pasi veshi fanellën e Besiktasit, Asllani dha deklaratën e tij të parë, duke thënë se ka lindur si shqiponjë dhe këtë ja atribuon flamurit të Shqipërisë dhe e ndërlidh me ‘Shqiponjat’ që është nofka e Besiktasit.
“Kam lindur si shqiponjë, ky është në gjakun tim. Një shqiponjë kurrë nuk tërhiqet. Do ta tregoj këtë. Kam lindur për të fluturuar”.
“Jam krijuar për të luftuar. Nuk kam frikë. Nuk ka justifikime. Me zemër, plot përqendrim. Kam lindur si shqiponjë. Gjithmonë do të jem një shqiponjë", ka deklaruar Asllani.
Pasi kishte humbur minutat te Interi, 23-vjeçari ishte huazuar fillimisht te Torino por as atje nuk ia doli të gjejë hapësirat që ai dëshironte.
Mbetet të shihet tani nëse ai do të shkëlqejë nën urdhrat e trajnerit Sergen Yalcin, që këtë sezon kanë si objektiv kualifikimin në garat evropiane./Telegrafi/