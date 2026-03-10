Kallëzim penal ndaj një personi nga Gostivari, dyshohet se e mashtroi një grua për tre mijë euro
Policia e Tetovës ka ngritur kallëzim penal kundër B.M. (48) nga fshati Bajnicë e Epërme, komuna e Gostivarit, nën dyshimin për veprën penale "mashtrim".
“SPB-Tetovë ka ngritur kallëzim penal kundër B.M. (48) nga fshati Banjicë e Epërme, rajoni i Gostivarit, për shkak të dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprës penale “mashtrim”".
"Gjatë vitit 2025, i dyshuari ka mashtruar një grua duke i premtuar se do të ndërmjetësonte për t’i siguruar vizë për një shtet të huaj, ndërsa në disa raste ajo i kishte dhënë gjithsej 3.000 euro”, thonë nga MPB.
Top Lajme
Jobs
Real Estate