Kallëzim penal ndaj ish-kryetarit të Komunës së Kërçovës, dyshohet për shpërdorim të detyrës zyrtare
Departamenti për Punë të Brendshme Kërçovë ka dorëzuar kallëzim penal kundër F.D. (52) nga fshati Srbica në Kërçovë, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “shpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar”, si dhe kundër F.A. (62) nga fshati Zajas, A.N. (38) nga fshati Srbica, H.B. (37) nga fshati Crvevci dhe B.S. (36) nga fshati Strelci, për kryerjen e veprës penale “pastrim parash dhe të ardhurash të tjera nga veprat penale”.
"I kallëzuari i parë F.D., në cilësinë e kryetarit të komunës së Kërçovës, në periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2025, me vetëdije dhe me dashje ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Marrëdhënie Pune dhe, duke mos vepruar në përputhje me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, ka lidhur kontratë pune me të kallëzuarit e tjerë. Pastaj, duke mos ushtruar mbikëqyrjen e duhur, me vetëdije u ka lejuar atyre të mos vijnë në punë dhe t'u paguhen paga, kompensime të tjera dhe kontribute nga arka komunale dhe nuk ua ka ndërprerë marrëdhënien e punës pas skadimit të afatit ligjor".
"Në këtë mënyrë, F.D. në periudhën e treguar kohore, e ka dëmtuar buxhetin e komunës së Kërçovës në shumën prej 130.000 eurosh dhe u ka lejuar të raportuarve të tjerë të përfitojnë dobi materiale, nga të cilat, secili veçmas dhe për llogari të vet, kanë marrë shuma të ndryshme parash edhe pse e kanë ditur se ato janë përfituar pas kryerjes së një vepre penale", thonë nga MPB.