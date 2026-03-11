Juliette Lewis pretendon se Robert De Niro u kritikua për mungesë respekti ndaj regjisorit: Nuk e përsërita atë gabim
Aktorja Juliette Lewis punoi me Robert De Niro në sheshxhirimin e filmit "Cape Fear" të Martin Scorsese dhe pretendon se ai e kritikoi atë për mungesë respekti ndaj regjisorëve.
Lewis kujtoi një mësim që De Niro i dha në fillim të karrierës së saj. Ajo shpjegoi se De Niro e vlerësoi performancën e saj në "Natural Born Killers", por përgjigjja e saj nuk ishte ajo që ai priste.
"Ai më dha një kompliment madhështor dhe, në vend që ta pranoja nga pasiguria e një 20-vjeçari të mbuluar nga krenaria, i thashë: 'E dini, 90 përqind të asaj që bëra e shpika vetë. Improvizova shumë dhe shkrova skena,'" tha Lewis.
De Niro më vonë e kritikoi sepse mendonte se një deklaratë e tillë tregonte mungesë respekti ndaj njerëzve që punuan në film.
"Ai më pa me ashpërsi dhe tha: 'Mos trego kurrë mungesë respekti ndaj regjisorëve. Kurrë'", tha ajo.
Lewis shtoi se ky moment mbeti thellësisht i skalitur në kujtesën e saj.
"Kuptova aq shumë atëherë, saqë ndjeva sikur isha rritur pesë vjet. Nuk e bëra më kurrë atë gabim", tha ajo.
"Natural Born Killers", në të cilin Lewis luan përkrah Woody Harrelson, u shfaq premierë tre vjet pas "Cape Fear". Në film, Lewis dhe De Niro luajnë rolin e një çifti vrasësish serialë që kryejnë një masakër të përgjakshme në të gjithë SHBA-në.
Filmi u drejtua nga Oliver Stone, i cili shkroi skenarin me David Veloz dhe Richard Rutowski, ndërsa ideja origjinale për historinë u krijua nga Quentin Tarantino. /Telegrafi/