Ju dhemb koka dhe menjëherë bëni kafe: A është zgjidhje e mirë apo mund ta përkeqësojë problemin?
Te disa njerëz kafeina e lehtëson krizën, ndërsa te të tjerët bëhet shkaktar i saj – gjithçka varet nga një faktor që shpesh neglizhohet
Kafeina gjendet në kafe, çaj, çokollatë, pije energjike dhe në disa barna kundër dhimbjes. Megjithatë, njerëzit me migrenë mund të reagojnë shumë ndryshe ndaj saj.
Dikujt një filxhan kafe gjatë krizës mund t’ia lehtësojë dhimbjen, ndërsa për një tjetër kafeina mund të jetë një nga shkaktarët e saj. Problem mund të shfaqet edhe kur një person që pi kafe çdo ditë e ndërpret papritur konsumimin, sepse tërheqja nga kafeina mund të shkaktojë dhimbje koke.
A ndihmon kafeina kundër migrenës?
Kafeina mund të ketë efekt analgjezik dhe për këtë arsye përfshihet në disa barna të kombinuara për dhimbjen e kokës dhe migrenën akute. Ajo gjithashtu mund ta përforcojë veprimin e disa analgjezikëve.
Në të kaluarën, efekti i saj shpjegohej kryesisht me ngushtimin e enëve të gjakut. Sot migrena konsiderohet një çrregullim kompleks neurologjik dhe ndryshimet në enët e gjakut nuk mjaftojnë për ta shpjeguar plotësisht.
Një mekanizëm i rëndësishëm lidhet me adenozinën, një substancë që merr pjesë në shumë procese të sistemit nervor. Kafeina bllokon receptorët e adenozinës dhe në këtë mënyrë mund të ndikojë edhe në perceptimin e dhimbjes.
Megjithatë, më shumë kafeinë nuk do të thotë domosdoshmërisht efekt më i mirë.
Kur kafeina mund të bëhet problem
Një rishikim sistematik i publikuar në maj 2026 në revistën BMC Neurology analizoi 19 studime mbi lidhjen mes kafeinës dhe migrenës.
Rezultatet treguan se konsumimi i moderuar dhe i zakonshëm i kafeinës, në përgjithësi, nuk lidhej me një barrë më të madhe të migrenës. Megjithatë, marrja e një sasie të madhe në një kohë të shkurtër ose ndërprerja e papritur e konsumimit mund të shkaktonte krizë te disa persona.
Një nga studimet e përfshira ndoqi 98 të rritur dhe tregoi se një deri në dy pije me kafeinë në ditë nuk shoqëroheshin me rrezik më të madh për migrenë po atë ditë. Me sasi më të mëdha, lidhja ishte më e ndërlikuar.
Pra, efekti varet nga doza, zakoni i përditshëm dhe ndjeshmëria individuale, transmeton Telegrafi.
Edhe ndërprerja e papritur mund të shkaktojë dhimbje
Nëse pini kafe çdo ditë, sistemi nervor përshtatet me praninë e kafeinës. Prandaj, reduktimi i menjëhershëm mund të shkaktojë simptoma të tërheqjes.
Përveç dhimbjes së kokës, mund të shfaqen lodhje, përgjumje, vështirësi në përqendrim, irritim dhe të përziera.
Te personat me migrenë, ndryshimi i papritur i sasisë së zakonshme të kafeinës mund të bëhet edhe shkaktar i një krize.
Për këtë arsye, ata që konsumojnë sasi më të mëdha çdo ditë nuk duhet ta ndërpresin domosdoshmërisht në mënyrë të menjëhershme. Ulja graduale mund ta zvogëlojë mundësinë e dhimbjes së kokës nga tërheqja.
Si ta kuptoni nëse kafja ju ndihmon apo ju pengon?
Një mënyrë praktike është mbajtja e një ditari të dhimbjes së kokës. Shënoni kohën kur fillon dhimbja, intensitetin, kohëzgjatjen, sasinë e kafeinës së konsumuar, gjumin, barnat dhe faktorë të tjerë të mundshëm.
Pas disa javësh mund të shfaqet një model i qartë: te dikush migrena mund të vijë pas disa kafeve, ndërsa te dikush tjetër pikërisht në ditët kur e ka lënë pa pirë kafen e zakonshme të mëngjesit.
Kujdes duhet edhe me barnat kundër dhimbjes që përmbajnë kafeinë. Përdorimi shumë i shpeshtë i tyre mund të kontribuojë në dhimbjen e kokës nga mbipërdorimi i barnave.
Nëse dhimbjet janë të forta ose përsëriten shpesh, duhet konsultuar mjeku. Ndihmë urgjente kërkohet kur dhimbja shfaqet papritur dhe është jashtëzakonisht e fortë, ose shoqërohet me dobësi të një pjese të trupit, çrregullim të të folurit apo vetëdijes, temperaturë të lartë, qafë të ngurtësuar ose simptoma të reja neurologjike.
Në fund, kafja nuk është as domosdoshmërisht “e mirë”, as “e keqe” për migrenën. Më me rëndësi është sa kafeinë konsumoni, sa i qëndrueshëm është ky konsum dhe si reagon organizmi juaj ndaj ndryshimeve. /Telegrafi/