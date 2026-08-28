FDA miraton ilaçin e ri që pothuajse dyfishoi mbijetesën te pacientët me kancer të pankreasit
Terapia e re orale ka sjellë rezultate që po konsiderohen historike, por çmimi mujor i saj është jashtëzakonisht i lartë
Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave ka miratuar ilaçin daraxonrasib, me emrin tregtar Rasonque, për trajtimin e të rriturve me adenokarcinomë metastatike të pankreasit, të cilët kanë marrë më parë të paktën një terapi sistemike ose nuk janë kandidatë për terapi me disa barna.
Bëhet fjalë për një terapi orale që merret një herë në ditë dhe synon proteinat RAS, të cilat luajnë rol kyç në rritjen e tumorit te shumica e pacientëve me këtë lloj kanceri. FDA e miratoi ilaçin më 26 gusht 2026, rreth 6.5 muaj para afatit të parashikuar për vendimin.
Mbijetesë dukshëm më e gjatë
Miratimi u mbështet në rezultatet e studimit të fazës së tretë RASolute 302, në të cilin morën pjesë 500 pacientë me kancer metastatik të pankreasit.
Pacientët që morën daraxonrasib kishin një mbijetesë mesatare prej 13.2 muajsh, krahasuar me 6.7 muaj te pacientët që morën kimioterapi standarde.
Edhe mbijetesa pa përparim të sëmundjes ishte më e gjatë: 7.2 muaj me ilaçin e ri, kundrejt 3.6 muajve me kimioterapi.
Përgjigjja objektive ndaj trajtimit u regjistrua te 30 për qind e pacientëve që morën daraxonrasib, krahasuar me 11 për qind në grupin e kimioterapisë.
Cilat janë efektet anësore?
Efektet anësore më të shpeshta përfshinin skuqje të lëkurës, diarre, inflamacion të mukozës së gojës, nauze, të vjella, dhimbje barku, edemë, ulje të oreksit dhe gjakderdhje.
FDA ka paralajmëruar gjithashtu për rreziqe të tjera të mundshme, përfshirë probleme dermatologjike dhe të indeve të buta, çrregullime gastrointestinale, sëmundje intersticiale të mushkërive dhe toksicitet embrio-fetal, transmeton Telegrafi.
Sa kushton terapia?
Sipas të dhënave zyrtare të Revolution Medicines, një furnizim 30-ditor me Rasonque ka një kosto prej rreth 39.800 dollarësh, bazuar në dozën e rekomanduar ditore.
Tabletat tashmë janë të disponueshme në Shtetet e Bashkuara me recetë për pacientët që plotësojnë kriteret për trajtim.
Pse ky miratim konsiderohet kaq i rëndësishëm?
Për dekada të tëra, proteina RAS është konsideruar një nga objektivat më të vështira për t’u goditur me barna në onkologji.
Pikërisht për këtë arsye, miratimi i daraxonrasib po shihet si një hap i rëndësishëm në trajtimin e kancerit të pankreasit, veçanërisht për pacientët te të cilët sëmundja është përhapur dhe trajtimet e mëparshme nuk kanë dhënë rezultat.
Ekspertët theksojnë se ilaçi nuk përfaqëson një kurë përfundimtare, por rezultatet e studimit tregojnë një përmirësim të ndjeshëm të mbijetesës dhe një alternativë të re ndaj kimioterapisë tradicionale.
Për pacientët me kancer metastatik të pankreasit, kjo terapi mund të nënkuptojë më shumë kohë, më shumë mundësi trajtimi dhe një qasje më të drejtpërdrejtë ndaj mekanizmit që nxit rritjen e tumorit. /Telegrafi/