Jovanoviq: Nga masat e Qeverisë së RMV-së përfitojnë vetëm kompanitë, por jo edhe qytetarët
Masat e qeverisë janë të vonuara, të pamjaftueshme dhe nuk kanë asnjë efekt real në çmimet e ushqimeve. Në vend që të mbrojnë standardet e jetesës së qytetarëve, ato shërbejnë për të mbrojtur kompanitë e mëdha, të cilat përsëri përfitojnë në kurriz të popullit. Në një kohë kur inflacioni po rritet, çmimet e karburantit dhe ushqimeve janë të larta dhe qytetarët po përpiqen të sigurojnë jetesën, masat e qeverisë duken më shumë si një procedurë formale sesa si ndihmë e vërtetë.
"Masat e qeverisë jo vetëm që janë të vonuara, por edhe joefektive. Ato duhet t'i ndihmojnë njerëzit të përballojnë krizën ekonomike duke ulur çmimet ose duke rritur të ardhurat. Megjithatë, këto masa "kuazi" nuk bëjnë asnjërën. Çmimet e karburantit vazhdojnë të rriten, nafta është tashmë në nivelin më të lartë që nga viti 2022 dhe çmimet e produkteve bazë ushqimore po fillojnë të rriten. Inflacioni po arrin përsëri 5 përqind dhe qytetarët po përballen me vështirësi në mbulimin e nevojave të tyre themelore të jetesës, thotë për "Lokalno" eksperti ekonomik Branimir Jovanoviq.
Sipas tij, efekti i vetëm i këtyre masave është zbrazja e buxhetit të shtetit, ndërsa kompanitë e mëdha përfitojnë përsëri nga kriza.
"Të njëjtat kompani që patën fitime të mëdha vitin e kaluar tani po korrin përsëri përfitimet, ndërsa qindra mijëra qytetarë detyrohen të mbijetojnë. Në vend që të mbështesin prodhuesit, tregtarët e vegjël dhe qytetarët, masat qeveritare kanë më shumë të bëjnë me mbrojtjen e fuqisë dhe fitimeve të korporatave. Historia po përsëritet dhe kjo është tragjedia më e madhe - shteti vazhdon të mbrojë interesat e të pasurve, ndërsa njeriu i zakonshëm lihet të kujdeset për veten e tij, në kushte të rritjes së çmimeve dhe fuqisë blerëse të reduktuar", thotë Jovanoviq.
Nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë vlerësojnë se masat nuk janë të mjaftueshme për të shpëtuar njerëzit nga varfëria dhe, sipas kreut të sindikatës, Sllobodan Trendafilov, pagat duhet të rriten./Telegrafi/