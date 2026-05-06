Jose Mourinho i vendos kushte Real Madridit gjatë telefonatës me Florentino Perezin
Jose Mourinho është shfaqur si një kandidat serioz për t'u rikthyer në stolin e Real Madridit pas bisedimeve të drejtpërdrejta me presidentin e klubit Florentino Pérez.
Sipas raportimeve të medias, është mbajtur një takim i nivelit të lartë që mund të çojë në një kthesë të bujshme në "Santiago Bernabéu", raporton Goal.com .
Sipas Esdiario dhe gazetarit Sergio Valentino, Mourinho dhe Pérez zhvilluan një video-konferencë për rreth një orë për të diskutuar rikthimin e mundshëm të ekspertit portugez.
Agjenti i Mourinhos, Jorge Mendes, thuhet se ishte gjithashtu i pranishëm në takim, por vetëm si vëzhgues. Negociatat e drejtpërdrejta vijnë në një kohë kur presioni po rritet mbi stafin aktual të trajnerëve për shkak të një sezoni zhgënjyes dhe pasigurisë në rritje brenda klubit.
Kushtet e Mourinhos
Edhe pse mundësia e një rikthimi është e mundshme, Mourinho nuk ka ndërmend të kthehet pa kontroll të plotë. Eksperti portugez, i cili aktualisht është nën kontratë me Benfican deri në vitin 2027, thuhet se ka vendosur një numër kushtesh që nuk dëshiron t'i negociojë, të cilat nuk lidhen me pagën e tij.
Mourinho po kërkon një rishikim të plotë të strukturës së brendshme të klubit, duke përfshirë kontrollin absolut mbi sektorin sportiv, një ristrukturim të shërbimit mjekësor dhe kompetenca të plota disiplinore mbi ekipin.
Ai po kërkon të shmangë konfliktet e brendshme që shënuan fundin e mandatit të tij të parë nga viti 2010 deri në vitin 2013, gjatë të cilit ai fitoi titullin e ligës spanjolle, Kupën e Mbretit dhe Superkupën e Spanjës.
Tifozët e ndarë
Lajmi për rikthimin e mundshëm të Mourinhos i ndau menjëherë tifozët e Real Madridit. Shumë veta e kujtojnë atë si trajnerin që i dha fund dominimit të Barcelonës dhe nguliti një mentalitet fituesi në ekip gjatë njërës prej periudhave më të forta të La Ligas.
Përvoja dhe disiplina e tij taktike shihen si zgjidhja ideale për mospërputhjen aktuale të ekipit. Nga ana tjetër, disa tifozë janë të kujdesshëm ndaj polemikave që e rrethojnë.
Mandati i tij i parë përfundoi me përplasje në dhomat e zhveshjes dhe debate publike me legjendat e klubit, të cilat disa tifozë i kujtojnë ende. Për ta, rikthimi i një personaliteti kaq shpërthyes do të ishte një hap prapa, jo një zgjidhje për të ardhmen.
Vendimi i takon Perezit
Pavarësisht negociatave komplekse, Mourinho nuk ia ka mbyllur derën Realit. Ai e ka lënë të hapur mundësinë, por vendimi përfundimtar i takon presidentit Perez.
Perez pritet të peshojë kërkesat e Mourinhos dhe t'i krahasojë ato me ofertat e kandidatëve të tjerë potencialë, përfshirë Unai Emery.
Ai pritet t’ia japë përgjigjen Mourinhos javën e ardhshme. Pyetja kryesore është nëse klubi do të jetë i gatshëm t’i japë trajnerit një nivel të paprecedentë kontrolli. Nëse ata bien dakord, ky do të jetë fillimi i një prej rikthimeve më dramatike në historinë e sportit. /Telegrafi/