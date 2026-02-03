Joan Laporta jep dorëheqjen si president i Barcelonës
Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, ka konfirmuar se do të japë dorëheqjen nga pozicioni i tij të hënën, më 9 shkurt 2026, për të nisur zyrtarisht kandidaturën e tij për rizgjedhje në votimin presidencial të planifikuar për të dielën, më 15 mars 2026.
Në një deklaratë institucionale të publikuar përmes kanaleve zyrtare të klubit, Laporta shpjegoi se, në përputhje me statutet e klubit, ai dhe disa anëtarë të bordit duhet të japin dorëheqjen për të qenë kandidatë.
Një grup tjetër drejtuesish, i udhëhequr nga nënkryetari Rafael Yuste, do të mbetet në detyrë për të menaxhuar punët e përditshme dhe për të mbikëqyrur procesin zgjedhor.
Laporta bëri këtë njoftim ndërsa ishte në udhëtim me ekipin e parë për ndeshjen e çerekfinales së Copa Del Rey ndaj Albacete.
Laporta shprehu entuziazëm për fushatën e ardhshme, duke u përshkruar veten si “i emocionuar dhe energjik” dhe duke shpresuar për një pjesëmarrje të lartë, një proces zgjedhor model, të zhvilluar me normalitet dhe korrektësi ndërmjet të gjithë anëtarëve të Barcelonës.
Ai pranoi kandidaturat e tjera të shpallura ose të mundshme — përfshirë Victor Font, Marc Ciria, Xavi Vilajoana dhe Joan Camprubi Montal dhe i bëri thirrje që të paraqesin propozimet e tyre me respekt.
Për menaxhimin tranzicional, ai theksoi se anëtarët e mbetur të bordit do të mbikëqyrin zgjedhjet për të siguruar që ato të shndërrohen “në një festë” për anëtarësinë.
Duke folur për ofertën e klubit për të mirëpritur finalen e Ligës së Kampionëve 2029 në ‘Camp Nou’ e rinovuar, Laporta theksoi se puna institucionale vazhdon pa ndërprerje, duke shtuar se shpreson që propozimi të shpallet fitues dhe se Barcelona të mund të marrë pjesë në finalen nëse ajo i jepet organizimi./Telegrafi/