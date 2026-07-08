Jennifer Lopez mahnit me një fustan dekolte të zbukuruar me pupla dhe bizhuteri vezulluese në festën e Chopard në Paris
Jennifer Lopez ishte ylli i mbrëmjes teksa mori pjesë në festimet në Paris, të martën në mbrëmje, gjatë Javës së Modës Haute Couture.
Superylli 56-vjeçar mbërriti në restorantin Siena për një festë madhështore të organizuar nga marka luksoze e bizhuterive Chopard, ku tërhoqi vëmendjen duke prezantuar disa prej diamanteve më mbresëlënëse të shtëpisë së njohur të argjendarisë.
J.Lo mahniti të pranishmit me një fustan të bardhë pa rripa, të zbukuruar me pupla, i cili theksonte format e saj të famshme.
Ajo i shtoi pamjes një prekje ngjyrash me buzëkuqin e kuq rubin, por ishin bizhuteritë e saj vezulluese ato që vodhën vëmendjen.
Ylli zgjodhi një varëse të spikatur në formë qafe, me dizajn që imitonte lëkurën e krokodilit, së bashku me vathë të gjatë të kombinuar, një unazë dhe një byzylyk, duke kompletuar në mënyrë elegante paraqitjen e saj.
Jennifer bëri për vete të gjithë me stilin e saj, ndërsa më vonë u pa duke përshëndetur fansat nga ballkoni i hotelit të saj, ende e veshur me të njëjtën pamje elegante.
Dalja e Jennifer vjen pasi ajo publikoi në Instagram disa fotografi të fustanit mahnitës që veshi në dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce, e mbajtur të premten në mbrëmje në Madison Square Garden.
Artistja, e cila shquhet për suksesin në disa fusha të industrisë së argëtimit, i shoqëroi fotografitë me vetëm një emoji të një gote shampanje.