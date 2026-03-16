"Jemi në luftë", thotë ministri i Brendshëm teksa Ekuadori vendos 75,000 ushtarë dhe policë për të luftuar bandat e drogës
Qeveria ekuadoriane ka vendosur më shumë se 75,000 oficerë policie dhe ushtarë në katër nga provincat më të dhunshme të vendit, thotë ministri i brendshëm.
Autoritetet kanë shpallur gjithashtu një shtetrrethim natën në këto zona si pjesë e një "faze të re" në "luftën" e tyre kundër bandave kriminale.
Që nga ardhja në detyrë në nëntor 2023, Presidenti Daniel Noboa është përpjekur të shuajë dhunën e lidhur me drogën, por megjithatë Ekuadori regjistroi një shkallë rekord vrasjesh në vitin 2025, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Noboa është bashkuar gjithashtu me një aleancë të udhëhequr nga SHBA-të prej 17 vendesh që synon të luftojë kartelet kriminale në Hemisferën Perëndimore.
"Jemi në luftë", u tha ministri i Brendshëm i Ekuadorit, John Reimberg, banorëve të provincave El Oro, Guayas, Los Ríos dhe Santo Domingo de los Tsáchilas.
"Mos merrni rreziqe, mos dilni, qëndroni në shtëpi", shtoi ai.
Vendndodhja gjeografike e Ekuadorit - e vendosur midis Kolumbisë dhe Perusë, prodhuesve më të mëdhenj të kokainës në botë - e ka shndërruar atë në një vend kyç tranziti për drogën e paligjshme.
Rreth 70% e kokainës së prodhuar në Kolumbi dhe Peru vlerësohet se transportohet përmes Ekuadorit.
Qeveria e Noboas ka punuar me administratën e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për të shuar rrjedhën e kokainës nga Ekuadori në SHBA.
Javën e kaluar, FBI hapi zyrën e saj të parë në vendin e Andeve, një veprim që erdhi menjëherë pasi të dy vendet nisën operacione të përbashkëta kundër narkotikëve.
Noboa ishte një nga udhëheqësit e Amerikës Latine që mori pjesë në një takim ndërkombëtar të organizuar nga Trump në Mar-a-Lago, të cilin autoritetet amerikane e quajtën samiti "Mburoja e Amerikave".
Në samit, Trump i krahasoi bandat kriminale me një "kancer" dhe u kërkoi homologëve të tij të Amerikës Latine të përdorin forcën ushtarake për t'i çrrënjosur ato.
"Ne nuk duam që të përhapet", shtoi Trump.
Pas takimit, Noboa postoi një foto në rrjetet sociale ku qëndronte pranë Trump me fjalët: "Për një kohë shumë të gjatë, mafiat menduan se Amerika ishte territori i tyre. Se ata mund të kalonin kufijtë, të transportonin drogë, armë dhe [të përhapnin] dhunë pa pasoja. Koha e tyre ka mbaruar".
Që kur erdhi në detyrë, Noboa është përpjekur të luftojë organizatat kriminale në vendin e tij me grusht të hekurt dhe ka shpallur disa gjendje të jashtëzakonshme, por megjithatë shkalla e vrasjeve u rrit me mbi 30% midis viteve 2024 dhe 2025. /Telegrafi/