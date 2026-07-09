ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Moti sot parashihet me diell dhe vranësira të pjesshme.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të jenë 10 deri në 13°C, ndërsa maksimalet 24 deri në 27°C.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriperëndimi me shpejtësi 1–6 m/s.

Ndërkohë të premten do të mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira kalimtare.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 8 dhe 12°C, ndërsa maksimalet e ditës do të arrijnë 25 deri në 29°C.

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