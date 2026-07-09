Java vazhdon me mot të qëndrueshëm, temperaturat në rritje
Moti sot parashihet me diell dhe vranësira të pjesshme.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të jenë 10 deri në 13°C, ndërsa maksimalet 24 deri në 27°C.
Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriperëndimi me shpejtësi 1–6 m/s.
Ndërkohë të premten do të mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira kalimtare.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 8 dhe 12°C, ndërsa maksimalet e ditës do të arrijnë 25 deri në 29°C.
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