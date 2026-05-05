Jastëkët do të jenë më të freskët dhe pa njolla pa përdorur lavatriçe apo produkte pastrimi
Jastëkët mund të jenë të vështirë për t’u pastruar, dhe shumë njerëz zgjedhin t’i fusin në lavatriçe. Megjithatë, kjo mund t’i deformojë dhe t’i lërë të mbushur me ujë. Për më tepër, disa jastëkë nuk mund të lahen fare në lavatriçe.
Fatmirësisht, pranvera është koha ideale për pastrim në shtëpi, pasi moti mund të ndihmojë shumë. Ekspertja e pastrimit Lynsey Crombie ka zbuluar një metodë të thjeshtë për t’i bërë jastëkët “të freskët dhe të ndritshëm”, pa përdorur lavatriçe apo produkte pastrimi.
Lynsey, e cila ndan këshilla pastrimi në rrjetet sociale në llogarinë e saj @lynsey_queenofclean, përdor diellin për të freskuar jastëkët. Ajo tha se kjo është mënyra “më e lehtë” për t’i rifreskuar pa ndezur lavatriçen.
Ekspertja shtoi: “Lëreni diellin të bëjë magjinë e tij me jastëkët tuaj. Ai do t’i freskojë, do t’i ndriçojë dhe do të largojë njollat e zbehta”.
Lynsey i vendos jastëkët jashtë në diell, të varura në litarin për tharje. Ajo tha: “Mjafton një shkundje e lehtë dhe një kthim nga ana tjetër në mes të kohës, dhe ajo ndjesi e freskët, si e sapo larë, rikthehet”.
