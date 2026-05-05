Jasmina Kostadinova dënohet me dhjetë muaj burg për keqpërdorim të fondeve IPARD
Jasmina Kostadinova, një zyrtare në Ministrinë e Bujqësisë, u dënua me dhjetë muaj burg pasi pranoi në seancën e fundit dëgjimore se kishte pranuar ryshfet në lidhje me ndërmjetësimin e ndarjes së fondeve nga programi IPARD.
Gjykata vendosi të përfshijë në dënimin e saj kohën e kaluar në arrest shtëpiak nga 5 nëntori 2025, një masë që është zgjatur.
Në të njëjtën kohë, kërkesa për kthimin e 6.000 eurove u refuzua, ndërsa vendimi i gjykatës do të konfiskojë 8.000 euro të gjetura gjatë kontrollit.
Pas hapjes së hetimit, Komisioni Evropian pezulloi përkohësisht pagesën prej afërsisht 2.9 milionë eurosh nga programi IPARD, të cilat më vonë u liruan përsëri./Telegrafi/