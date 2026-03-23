Jarevski: Kemi siguruar gaz deri në prill dhe naftë për 60 ditë, rezervat e energjisë janë të qëndrueshme
Të gjithë aktorët shoqërorë, të gjithë pjesëmarrësit në zinxhirin e shitjes, duhet të mbajnë një pjesë të barrës në mënyrë që të kapërcehet situata, që është më mirë dhe më shpejt, kjo është e para në një seri masash, tha Toni Jarevski, deputet i OBRM-PDUKM-së.
“Rezervat e vetë burimeve të energjisë janë gjithashtu të qëndrueshme, kemi gaz të siguruar deri në prill, dhe ka edhe furnizime serioze dhe të qëndrueshme të naftës për 60 ditë. Nuk mund të themi kurrë se jemi të gatshëm për ndonjë krizë, por përgatitja është në një nivel të lakmueshëm”, tha Jarevski në "Top Tema".
Ulja e TVSH-së nga 18 në 10 përqind, siç tha ai, është hapi i parë.
"Nëse është e nevojshme, do të ulet në 5 përqind. Paralelisht, Ministria e Energjetikës, përveç një sërë hapash që ka ndërmarrë në periudhën e kaluar, ka kaluar në bisedime me distributorët e naftës, me qëllim që të ketë një zbritje shtesë me një diferencë prej dy deri në tre denarë.
Të paktën në këtë valë shumë serioze, çmimet e karburantit nuk do të rriten. Për momentin, mund të vlerësojmë se situata është e qëndrueshme dhe e sigurt", shtoi Jarevski.