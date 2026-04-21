Japonia ndryshon rregullat e eksportit të armëve - hap rrugën për shitjet e armëve vdekjeprurëse jashtë vendit
Japonia do të lehtësojë rregullat e eksportit të armëve, tha të martën zëdhënësi kryesor i qeverisë, Minoru Kihara, një ndryshim politikash që hap rrugën për shitjen e armëve vdekjeprurëse jashtë vendit.
Rregullat e reja i japin fund kufizimeve të vetë-imponuara të Japonisë për shitjen e armëve vdekjeprurëse, ndërsa Tokio kërkon të hyjë në tregun ndërkombëtar të armëve, duke shpresuar të forcojë mbrojtjen kombëtare dhe të nxisë rritjen ekonomike, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kjo vjen ndërsa ankthi rritet për aktivitetin ushtarak në rritje të Kinës në rajon, si dhe kërcënimet e vazhdueshme të sigurisë nga Koreja e Veriut dhe Rusia.
"Këto vendime janë marrë në një kohë kur ndryshimet në mjedisin e sigurisë që rrethon vendin tonë po ndodhin me një ritëm të përshpejtuar dhe ato shërbejnë për të garantuar sigurinë e Japonisë, duke kontribuar edhe më shumë në paqen dhe stabilitetin në rajon dhe në bashkësinë ndërkombëtare", tha Kihara në një konferencë për shtyp.
Sipas tij, "sot, asnjë komb nuk mund të mbrojë paqen dhe sigurinë e vet i vetëm".
Eksportet më parë ishin të kufizuara në pajisje të klasifikuara në pesë kategori: kërkim-shpëtim, transport, paralajmërim, mbikëqyrje dhe pastrim nga minat.
Megjithatë, kryeministri Sanae Takaichi postoi në X duke thënë se "me këtë ndryshim, transferimet e të gjitha pajisjeve të mbrojtjes në parim do të bëhen të mundura".
Mbështetësit e ndryshimit të politikës argumentojnë se ndryshimi duhet ta integrojë më tej Tokion në zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit të mbrojtjes, duke thelluar lidhjet e mbrojtjes, diplomatike dhe ekonomike me vendet partnere, ndërsa paqëndrueshmëria rajonale rritet.
Por vendimi ka shkaktuar shqetësim midis disa anëtarëve të publikut japonez, me kritikët që akuzojnë Takaichi-n për “lëndimin e historisë krenare të pacifizmit të palëkundur të vendit”.
Ndryshimi i politikës është miratuar nga Kabineti dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, tha Kihara.
Heigo Sato, një ekspert për çështjet e mbrojtjes dhe kontrollin e armëve në Universitetin Takushoku, tha se Japonia duhet ta përdorë këtë kohë paqeje për të siguruar gatishmëri luftarake duke krijuar "një sistem që siguron shkëmbimin e qetë të armëve dhe municioneve" midis aleatëve. /Telegrafi/