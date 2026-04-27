Janevska: Mbi 800 kompani të përfshira në arsimin dual, numri i nxënësve po rritet
Ministria e Arsimit dhe Shkencës po zbaton me forcë reformat në arsim. Sipas Axhendës së Reformës, deri në dhjetor 2026 kemi detyrimin të arrijmë numrin prej 700 kompanish të përfshira në arsimin dual. Ky numër tashmë është tejkaluar dhe mbi 800 kompani janë të përfshira në fitimin e njohurive praktike nga nxënësit direkt me një punëdhënës. Dhe ky numër do të rritet më tej, sepse kompanitë e shohin përfitimin e pjesëmarrjes në arsimin cilësor të personelit sipas nevojave të tyre, tha sot Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska.
Siç theksoi Janevska në fjalimin e saj me rastin e dhënies së grantit prej 500.000 eurosh për UGD - Shtip, shkollën "Koço Racin" nga Sveti Nikolla dhe tre kompani, nxënësit gjithashtu e njohin avantazhin e hyrjes në tregun e punës ose arsimin e lartë të përgatitur jo vetëm me njohuri teorike, por edhe me njohuri praktike nga vende pune specifike.
"Kjo është arsyeja pse numri i nxënësit në klasat duale në shkollat e mesme profesionale po rritet nga viti në vit. 66 përqind e nxënësve të shkollave të mesme janë të regjistruar në arsimin profesional. Nga këta, rreth 30 përqind janë të regjistruar në arsimin dual. Kompanitë kanë një interes të qartë në rritjen e këtyre numrave - ato kanë nevojë për punëtorë të kualifikuar që mund të përdorin pajisje dhe janë të njohur me teknologjinë. Kjo, ndër avantazhe të tjera, do të thotë ulje e kostove të trajnimit pas punësimit.
Për më tepër, po e ngremë arsimin e dyfishtë në nivelin e arsimit të lartë. Ligji i ri për Arsimin e Lartë, i cili së shpejti do të jetë para deputetëve, ofron mundësinë që mësimdhënia praktike në lëndët e detyrueshme, për fushat ku është e zbatueshme, të kryhet si arsim i dyfishtë nën mentorimin e ekspertëve nga sektori real dhe një mentori nga programi përkatës i studimit në universitet. Ky ndryshim është në përputhje me kuptimin evropian të arsimit profesional jo vetëm si një përgjigje ndaj mungesës së aftësive në tregun e punës dhe mospërputhjes së aftësive, por edhe si një nxitës i përfshirjes sociale, transformimit dixhital, kohezionit territorial dhe qëndrueshmërisë sociale afatgjatë", theksoi Ministrja./Telegrafi/