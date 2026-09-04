Janevska: Do të krijojmë një sistem të qëndrueshëm për parandalimin e dhunës nga bashkëmoshatarët
Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska njoftoi krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për parandalimin e dhunës midis bashkëmoshatarëve, përmes aktiviteteve të vazhdueshme të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, dhe kujtoi se Qeveria deri më tani ka ndërmarrë disa projekte dhe ndryshime ligjore, si dhe ndryshime në shkolla, me qëllim parandalimin dhe sanksionimin e dhunës midis bashkëmoshatarëve.
"Kjo është qeveria e parë që i kushton kaq shumë vëmendje dhunës nga bashkëmoshatarët. Ne kemi ndërmarrë projekte dhe ndryshime legjislative. Ne kemi ndërmarrë ndryshime në shkolla në lidhje me orarin e mësuesve, kujdesin, madje edhe ndëshkimet për ata prindër, fëmijët e të cilëve do të përsërisin dhunën nga bashkëmoshatarët", tha Janevska gjatë eventit që shënoi vendosjen e gurthemelit për ndërtimin e një palestre të re sportive në Shkollën Fillore Bratstvo, ku morën pjesë edhe kryeministri Hristijan Mickoski dhe kryetari i komunës së Karposhit, Sotir Lukrovski.
Ajo tha se aktualisht, po zhvillohen bisedime me Qytetin e Shkupit në nivelin e shërbimeve, dhe do të zhvillohen diskutime shtesë me kryetarin e komunës në lidhje me aktivitetet që duhen zbatuar.
“Këto do të jenë projekte të vazhdueshme, në mënyrë që të mos jenë thjesht projekte, por përkundrazi të krijohet një sistem i qëndrueshëm që do të veprojë vazhdimisht për të parandaluar dhunën midis bashkëmoshatarëve”, tha Janevska./Telegrafi/