Jaguar kishte katër vetura të reja në zhvillim përpara se makina elektrike e tipit 00 t'i ‘vriste’ ato
Premtimi i Jaguar për automjete elektrike ende nuk është materializuar në makina që mund të blihen realisht.
Në fakt, kompania aktualisht nuk shet asnjë automjet, pasi ka ndërprerë prodhimin e të gjitha modeleve të gjeneratës së mëparshme me benzinë dhe elektrike.
Koncepti Type 00 debutoi në fund të vitit 2024 dhe nuk do të zbulohet në formën e tij përfundimtare deri këtë verë. Librat e porosive duhet të hapen deri në vjeshtë, me dërgesat që pritet të fillojnë në fillim të vitit 2027, transmeton Telegrafi.
Ndërkohë, po mësojmë rreth të gjitha makinave që Jaguar duhej të sakrifikonte për t'i hapur rrugën një të ardhmeje tërësisht elektrike, një të ardhme që ende nuk ka mbërritur.
Ndërsa dihej tashmë se një XJ e gjeneratës së ardhshme, vetëm elektrike, ishte në zhvillim e sipër përpara se të hiqej në minutën e fundit, kishte edhe tre modele të tjera në zhvillim e sipër.
Ish-shefi i dizajnit të Jaguar, Ian Callum, zbuloi gjatë podkastit "Road to Success" se një limuzinë e vogël XF ishte gjithashtu i planifikuar për rinovim, që synonte të konkurronte me BMW Serinë 5, Mercedes E-Class dhe Audi A6.
Nuk është e qartë nëse ky model i gjeneratës së tretë do të kishte sjellë edhe një SUV më praktik, duke i bërë jehonë paraardhësve të tij me çati të gjatë.
Modeli më i shitur i kompanisë, F-Pace, supozohej të kishte një gjeneratë të dytë, por zhvillimi i SUV-it u ndal pasi fokusi u zhvendos tërësisht te Tipi 00. Deri tani, më interesante nga makinat e vdekura ishte një F-Type i ri, por edhe ai, për fat të keq, nuk e pa kurrë dritën e prodhimit.
Në vend të kësaj, Jaguar po vë bast gjithçka te grand tourer-i i tij elektrik me stil radikal, ndërsa lëviz drejt tregut, duke mos ndjekur më BMW, Mercedes dhe Audi, por duke synuar Bentley-n.
Tipi 00, i gatshëm për prodhim, parashikohet të kushtojë mbi 100,000 dollarë, me një SUV që do të vijë deri në fund të vitit 2027. Edhe ky model do të jetë tërësisht elektrik, pasi marka në pronësi të Tata Motors ka shuar thashethemet për ofrimin e hibrideve.
Duke shërbyer si drejtor i dizajnit për dy dekada, Ian Callum me siguri e di se si u zhvillua historia. Ai u nda nga Jaguar në vitin 2019 dhe zbuloi gjatë podkastit se këto katër modele "ishin të gjitha në plan, të gjitha po përfundonin".
XJ i gjeneratës së ardhshme ishte "pothuajse i përfunduar" përpara se "e gjitha të ndaleshin vetëm për të filluar nga e para". /Telegrafi/