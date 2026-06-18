Izraeli publikon hartën e Libanit me territore të pushtuara
Sipas raportimit të medias, në një zhvillim që ka shkaktuar reagime në rajon, është publikuar një hartë që lidhet me praninë dhe operacionet ushtarake të Izraelit në territorin e Libanit. Harta ka nxitur debate, pasi lidhet me pretendimet për zona nën kontroll ose të pushtuara nga forcat izraelite.
Raportimet bëjnë të ditur se forcat izraelite kanë zgjeruar operacionet në jug të Libanit, duke marrë pozicione strategjike pranë kufirit dhe duke justifikuar veprimet me nevojën për të garantuar sigurinë e komuniteteve në veri të Izraelit dhe për të parandaluar sulmet nga Hezbollah.
Sipas autoriteteve izraelite, këto zona konsiderohen masa sigurie dhe pjesë e përpjekjeve për krijimin e një hapësire mbrojtëse përgjatë kufirit.
Ndërsa autoritetet libaneze dhe kritikët e Izraelit i shohin këto veprime si shkelje të sovranitetit të Libanit dhe si zgjerim të kontrollit ushtarak në territorin libanez.
Tensionet mes Izraelit dhe Hezbollahut janë rritur ndjeshëm pas shkëmbimeve të sulmeve dhe operacioneve ushtarake. Izraeli ka kryer sulme ajrore dhe operacione tokësore kundër objektivave që i cilëson si infrastruktura të Hezbollahut, ndërsa grupi libanez ka kryer sulme me raketa dhe dronë ndaj Izraelit.
Situata ka shkaktuar edhe zhvendosje të mëdha të popullsisë në zonat kufitare. Raportime të ndryshme kanë theksuar se operacionet ushtarake në jug të Libanit kanë detyruar shumë banorë të largohen nga shtëpitë e tyre.
Publikimi i hartës vjen në një kohë kur vazhdon debati ndërkombëtar mbi praninë ushtarake izraelite në territorin libanez dhe frikën se konflikti mund të shndërrohet në një përballje më të gjerë rajonale. /Telegrafi/