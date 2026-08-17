Bisedimet e Kushnerit për planin e paqes në Gaza përfundojnë pa ndonjë përparim të madh
Takimet e të dërguarit të posaçëm amerikan Jared Kushner me udhëheqësit izraelitë dhe të Hamasit këtë javë kanë përfunduar pa ndonjë lëvizje të rëndësishme në lidhje me planin e propozuar të paqes në Gaza nga Uashingtoni.
Kushner, dhëndri i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, fluturoi për në Lindjen e Mesme për t'u takuar me shefin politik të Hamasit, Khalil al-Hayya dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, pasi ky i fundit hodhi poshtë publikisht planin e fundit prej 15 pikash që synonte t'i jepte fund konfliktit në fillim të këtij muaji, transmeton Telegrafi.
Plani, i njoftuar nga Bordi i Paqes i Trump në fund të korrikut, synon të sigurojë tërheqjen e plotë të Izraelit nga Gaza, ndërsa kërkon që Hamasi të çarmatoset dhe të heqë dorë nga kontrolli i qeverisjes së territorit.
Grupi militant është pajtuar me planin, ndërsa Netanyahu ka thënë se çdo tërheqje do të varet nga çarmatosja "vërtet" e Hamasit.
Pas takimit midis Kushner dhe Netanyahut - i cili po përgatitet për zgjedhjet e tetorit në Izrael - një zyrtar i lartë izraelit i tha agjencisë së lajmeve AFP se të dy palët kishin "rënë dakord që asnjë ripozicionim ose rindërtim nuk do të ndodhte në Rripin e Gazës përpara se Hamasi të çarmatoset në të gjithë Gazën".
"U ra dakord gjithashtu që hapi i parë drejt demilitarizimit të Rripit do të ishte që Hamasi të kërkonte që të dorëzonte armët e tij për çmontim nën mbikëqyrjen e një gjenerali amerikan", shtuan ata.
Në një deklaratë, zyra e Netanyahut e quajti takimin "të thellë dhe konstruktiv", duke shtuar se si Izraeli ashtu edhe Bordi i Paqes ishin "të vendosur" se "çarmatimi dhe demilitarizimi i Gazës" duhej të "ishte i shpejtë dhe i përfunduar para se të ndodhte ndonjë rindërtim".
Tha se ata kishin rënë dakord gjithashtu për krijimin e dy grupeve të punës, njëri i përqendruar në çarmatimin dhe demilitarizimin dhe tjetri në "sanitet, ujë të pastër dhe çështje të tjera të shëndetit publik" për banorët e Gazës.
Takimet erdhën ndërsa Ministrat e Jashtëm nga Turqia, Egjipti, Indonezia, Jordania, Pakistani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe lëshuan një deklaratë të përbashkët të dielën duke dënuar refuzimin e Izraelit të planit të Uashingtonit për Gazën.
“Refuzimi i Planit të Veprimit përbën një refuzim të qartë për të vazhduar me zbatimin e Planit Gjithëpërfshirës dhe kërcënon drejtpërdrejt të prishë përpjekjet e gjera të presidentit të SHBA-së Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza dhe për të krijuar kushtet për paqe të qëndrueshme”, thuhet në deklaratë. /Telegrafi/