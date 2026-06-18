Izraeli ndërpret kontaktet me Kaja Kallasin
Izraeli ka vendosur të ndërpresë kontaktet zyrtare me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, në një lëvizje që sinjalizon thellimin e përplasjes diplomatike mes qeverisë izraelite dhe institucioneve evropiane.
Sipas raportimeve të mediave izraelite, vendimi është marrë pas kritikave të vazhdueshme që Kallas ka adresuar ndaj politikave të Izraelit në Rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor, si dhe për mbështetjen e saj ndaj diskutimeve brenda BE-së për masa të mundshme kundër vendbanimeve izraelite në territoret palestineze.
Burime nga Ministria e Jashtme izraelite kanë deklaruar se Kallas po ndjek një qasje të njëanshme ndaj Izraelit dhe se veprimet e saj nuk kontribuojnë në avancimin e dialogut apo të bashkëpunimit mes palëve. Sipas këtyre burimeve, vendimi për ndërprerjen e kontakteve ka të bëjë vetëm me Kallasin në cilësinë e saj personale dhe politike, ndërsa komunikimi me institucionet e tjera të Bashkimit Evropian do të vazhdojë, shkruan reuters.
Kallas, e cila mori detyrën e Përfaqësueses së Lartë të BE-së për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, ka qenë një nga zërat më të fortë evropianë që kanë kërkuar rritjen e presionit diplomatik ndaj Izraelit për shkak të situatës humanitare në Gaza. Ajo ka bërë thirrje për respektimin e së drejtës ndërkombëtare, mbrojtjen e civilëve dhe lehtësimin e qasjes së ndihmave humanitare në zonat e prekura nga lufta.
Në muajt e fundit, brenda Bashkimit Evropian janë intensifikuar debatet mbi mundësinë e vendosjes së masave ndaj kolonëve izraelitë të akuzuar për akte dhune kundër palestinezëve, si dhe për kufizimin e disa formave të bashkëpunimit ekonomik që lidhen me vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara. Këto diskutime kanë hasur në kundërshtim të fortë nga qeveria izraelite, e cila i konsideron ato të padrejta dhe të motivuara politikisht.
Vendimi i Izraelit vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Tel Avivit dhe disa kryeqyteteve evropiane janë përkeqësuar ndjeshëm për shkak të luftës në Gaza. Një numër shtetesh anëtare të BE-së kanë kërkuar rishikimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me Izraelin dhe shtimin e presionit diplomatik për arritjen e një armëpushimi të qëndrueshëm.
Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se ndërprerja e kontakteve me Kallas nuk do të thotë një shkëputje e marrëdhënieve mes Izraelit dhe Bashkimit Evropian. BE-ja mbetet një nga partnerët më të rëndësishëm ekonomikë dhe politikë të Izraelit, ndërsa bashkëpunimi në fusha si tregtia, teknologjia dhe siguria pritet të vazhdojë.
Pavarësisht kësaj, lëvizja e fundit tregon se tensionet mes qeverisë izraelite dhe diplomacisë evropiane kanë hyrë në një fazë të re, duke e bërë edhe më të vështirë gjetjen e një qëndrimi të përbashkët për konfliktin në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/