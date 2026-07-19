Izraeli ndryshon ligjin për të lejuar përdorimin e krokodilëve për të ruajtur burgjet me palestinezë
Ministri i Mbrojtjes së Mjedisit i Izraelit, Idit Silman, u ka dhënë një klasifikim të ri krokodilëve, në një veprim që mund të lejojë që zvarranikët të vendosen për detyra sigurie, siç është ruajtja e sigurisë në burgje.
Ministri i Sigurisë Kombëtare i vendit, i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, thuhet se në dhjetor propozoi përdorimin e krokodilëve rreth një burgu për të paraburgosurit palestinezë, të ngjashëm me një qendër paraburgimi për emigrantët amerikanë në Florida të quajtur "Aligator Alcatraz", transmeton Telegrafi.
Klasifikimi i ri i vendos krokodilët në kategorinë e "kafshëve të egra të kultivuara" në vend të kafshëve të egra.
Mund të lejojë që një organizatë e miratuar sigurie të mbajë krokodilët e Nilit për qëllime sigurie, në varësi të miratimit të qeverisë dhe kushteve të përcaktuara nga autoritetet mjedisore.
Një organ i tillë është Shërbimi i Burgjeve të Izraelit, i cili i përgjigjet Ben-Gvir.
Media izraelite raportoi se Ben-Gvir synon të përdorë krokodilët për të ruajtur burgun Ketziot në Izraelin jugor, i cili mban kryesisht të burgosur palestinezë të sigurisë.
Në një postim në Facebook të enjten, Ben-Gvir shkroi: "A po mendoni të përpiqeni të arratiseni? Mendoni përsëri".
Ai e shoqëroi postimin me një imazh të gjeneruar nga inteligjenca artificiale të vetes me një krokodil në zinxhir.
Kanali 13 i Izraelit raportoi se Autoriteti Izraelit i Natyrës dhe Parqeve foli kundër propozimit të Ben-Gvir kur ai e paraqiti idenë për herë të parë vitin e kaluar.
Autoriteti tha se kafshët e egra duhet të mbahen vetëm për arsye kërkimore dhe arsimore.
Ai përmendi gjithashtu problemet e mëparshme me krokodilët e rritur që arratiseshin në natyrë dhe paraqisnin rreziqe për jetën e njerëzve.
Kanali 13 tha gjithashtu se ideja "u ndesh me tallje nga disa oficerë" në Shërbimin e Burgjeve të Izraelit. /Telegrafi/