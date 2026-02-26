Ivica Daçiq në gjendje të rëndë, mjekët po luftojnë për jetën e tij – 72 orët e ardhshme janë kyçe
Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Daçiq, është dërguar urgjentisht në Qendrën Klinike në Beograd për shkak të problemeve serioze shëndetësore dhe është vendosur në repartin e pulmonologjisë.
Ai po merr trajtim të terapisë intensive dhe është i lidhur me aparate për frymëmarrje, pasi i është diagnostikuar pneumoni e dyfishtë (infeksion në të dy mushkëritë).
Mjekët kanë thënë se situata është shumë e rëndë dhe po bëjnë gjithçka për ta stabilizuar atë, raporton danas.rs.
Mjekët kanë theksuar se në 72 orët e ardhshme pritet të shihet se si do të zhvillohet gjendja e tij, dhe për momentin është ende shumë herët për një parashikim.
Daçiqi ka pasur probleme me shëndetin edhe ditët e fundit dhe për këtë arsye nuk ka marrë pjesë në disa angazhime të punës politike kohët e fundit.
Ndryshe, Daçiq ka qenë zëdhënës i kasapit të Ballkanit, Slobodan Milosheviqit gjatë viteve 90-ta. /Telegrafi/