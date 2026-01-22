Ivanka Trump në Kryeministri, pritet nga Edi Rama
Ivanka Trump ka shkuar në Kryeministri mbrëmjen e së enjtes.
E bija e Presidentit amerikan, Donald Trump, u prit nga Kryeministri Edi Rama.
Të mërkurën në mbrëmje, Ivanka Trump zhvilloi një takim me Kryeministrin Edi Rama dhe një grup arkitektësh ndërkombëtarë. Në fokus të bisedimeve ishin projekte dhe ide të reja zhvillimi, të lidhura me investime strategjike dhe vizion urbanistik në zonën e Vlorës, shkruan A2.
Pas darkës, Rama dhe Ivanka Trump qëndruan disa momente jashtë ambienteve ku u zhvillua takimi, duke shkëmbyer bisedë të shkurtër, ndërsa gjithçka është shoqëruar nga masa të rrepta sigurie.
Më pas, Ivanka Trump është larguar me automjet, së bashku me Kryeministrin Rama, në drejtim të Orikumit.
Sot, Ivanka Trump zhvilloi një tjetër vizitë në Manastirin e Zvërnecit dhe në zonën e Porto Novës.