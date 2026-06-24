Italia hedh poshtë deklaratat e shefit të NATO-s për 500 aeroplanët amerikanë
Italia kundërshton deklaratat e Rutte për përdorimin e bazave në operacionin kundër Iranit.
Italia ka kundërshtuar deklaratat e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, lidhur me përdorimin e bazave ushtarake amerikane në territorin italian gjatë një operacioni të përbashkët SHBA–Izrael kundër Iranit.
Sipas Rutte, rreth 500 aeroplanë amerikanë janë ngritur nga bazat e SHBA-së në Itali për të mbështetur operacionin “Epic Fury”.
Kjo deklaratë u bë gjatë një interviste për Fox News, ku ai e cilësoi zhvillimin si “shumë të madh”.
Megjithatë, autoritetet në Romë kanë hedhur poshtë këtë version të ngjarjeve. Qeveria italiane këmbëngul se ka autorizuar vetëm fluturime me karakter teknik dhe logjistik, duke mohuar se janë lejuar misione luftarake nga territori i saj.
Ministri i Mbrojtjes i Italisë, Guido Crosetto, i cilësoi deklaratat e Rutte si të pasakta dhe theksoi se Italia ka refuzuar çdo kërkesë që shkon përtej mbështetjes jo-luftarake.
Debati vjen në një moment tensionesh të larta ndërkombëtare, ndërsa roli i infrastrukturës ushtarake në Evropë vazhdon të jetë nën vëmendje të shtuar. /Telegrafi/