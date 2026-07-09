Italia dëbon dy diplomatë rusë të akuzuar për spiunazh, thotë Ministri i Jashtëm
Italia urdhëroi dëbimin e dy atasheve ushtarakë rusë të akuzuar për spiunazh të enjten, me ministrin e saj të Jashtëm që dënoi "aktet serioze dhe të papranueshme të ndërhyrjes" nga Moska.
Dëbimet erdhën dy ditë pasi policia njoftoi arrestimin e dy ish-agjentëve të inteligjencës italiane, të cilët, sipas raporteve të medias, i dhanë Rusisë sekrete mbi ndihmën ushtarake për Ukrainën.
"Qeveria italiane ka vendosur të dëbojë dy atashe ushtarakë nga ambasada e Federatës Ruse në Itali, të përfshirë në aktivitete spiunazhi të zbuluara nga zyra e prokurorit publik të Romës", shkroi Ministri i Jashtëm, Antonio Tajani në një postim në X.
Ministri i përmendi rusët si Ivan Petrovich Gorbachev dhe Mikhail Vasilyevich Astakhov dhe tha se atyre u ishte urdhëruar të largoheshin brenda tre ditësh.
"Moska vazhdon të përdorë luftë hibride për të sulmuar Perëndimin dhe Italinë, akte ndërhyrjeje që janë serioze dhe të papranueshme për institucionet italiane dhe sigurinë kombëtare", komentoi Tajani.
Policia e Romës tha të martën se një nga italianët e ndaluar, një ish-oficer i inteligjencës 59-vjeçare, ishte paguar nga një ndërmjetës rus dhe "i kishte zbuluar atij informacione me interes përmes gjashtë burimeve, përfshirë katër personel ushtarak në shërbim të caktuar në poste të shënuara nga një nivel i lartë konfidencialiteti".
Njoftimet e medias thanë se italianët kishin dorëzuar informacione mbi një sistem mbrojtës ajror italo-francez, SAMP/T, që do të dorëzohej në Ukrainë këtë vit, dhe mbi raketat Aster që tashmë janë dërguar në Kiev.
Agjentët rusë kishin kërkuar gjithashtu detaje mbi një mision të NATO-s në Bullgari dhe kompaninë italiane Avio që prodhon motorë për dronë dhe raketa supersonike.
Gazeta Corriere della Sera tha se 59-vjeçari dha gjithashtu identitetet e agjentëve italianë të kundërspiunazhit që kishin për qëllim të monitoronin rusët.
Duke cituar një regjistrim të bisedave telefonike të të dyshuarit, gazeta La Stampa tha se burri dha "mijëra" informacione gjatë një periudhe 12-vjeçare.
Il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato…
— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 9, 2026
Një avokat i ish-spiunit italian mohoi se kishte pasur ndonjë tradhti, duke pohuar se burri, i cili do të merrej zyrtarisht në pyetje të premten, kishte mbledhur vetëm informacione të disponueshme publikisht.
Ministri i Mbrojtjes i Italisë, Guido Crosetto, tha të martën se çështja ishte "vetëm maja e ajsbergut" në të ashtuquajturën "luftë hibride" të Rusisë në Evropë, ndërsa ajo ndjek pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës.
Në vitin 2024, një gjykatë italiane burgosi një kapiten të marinës të kapur duke shitur dokumente të klasifikuara në ambasadën ruse tre vjet më parë.
Italia dëboi dy zyrtarë rusë atëherë dhe Moska dëboi një diplomat italian në shenjë hakmarrjeje.
Ministria e jashtme ruse, e cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve RIA Novosti, tha të enjten se Moska do të reagonte me "një përgjigje të përshtatshme".
Ambasadori i Rusisë në Itali, Sergei Paramonov, tha se ministria e jashtme italiane "dëshiron të kufizojë sa më shumë të jetë e mundur ndikimin e Rusisë në Itali" duke dëbuar diplomatë. /Telegrafi/