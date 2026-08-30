Islanda i thotë “Jo” rikthimit të negociatave për anëtarësim në BE
Islanda ka votuar kundër rikthimit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian, në një referendum ku rezultati u përcaktua me një diferencë të ngushtë.
Sipas transmetuesit islandez RUV, kampi “Jo” ka fituar votimin, ndërsa vetëm një zonë elektorale mbetet për të konfirmuar zyrtarisht rezultatin përfundimtar. Megjithatë, RUV deklaroi se tashmë është e qartë se islandezët kanë refuzuar rifillimin e bisedimeve me BE-në.
Rezultatet e publikuara deri tani tregojnë një ndarje të fortë mes kryeqytetit dhe zonave rurale. Në Reykjavik, votuesit favorizuan rikthimin e negociatave, ndërsa zonat jugore, veriore dhe komunitetet e lidhura me industrinë e peshkimit votuan kryesisht kundër.
Në Reykjavík North, “Po” mori 57.5%, ndërsa “Jo” 42.5%. Në Reykjavík South, rezultati ishte 54.5% për “Po” dhe 45.5% për “Jo”.
Por situata ndryshoi në zonat jashtë kryeqytetit. Në South constituency, “Jo” fitoi me 60.5%, ndërsa në veriperëndim arriti në 62.9%. Në verilindje, kundërshtarët e rikthimit të negociatave morën 61.2% të votave.
Rezultati pritet ta nxjerrë çështjen e anëtarësimit në BE nga qendra e debatit politik islandez për të paktën dy vjet, transmeton Telegrafi.
Islanda, me rreth 400 mijë banorë, aplikoi për anëtarësim në BE pas krizës së rëndë financiare të vitit 2009. Negociatat nisën, por u pezulluan në vitin 2013, pasi në pushtet erdhi një koalicion euroskeptik.
Qeveria aktuale socialdemokrate e kryeministres Kristrún Frostadóttir e riktheu këtë vit çështjen në tryezën politike, duke argumentuar se pasiguria e re gjeopolitike dhe ndryshimet në Evropë e bënin të nevojshme që qytetarët të shpreheshin.
Megjithatë, vota “Jo” nuk do të ndryshojë rrënjësisht marrëdhëniet e Islandës me BE-në. Vendi është tashmë pjesë e Zonës Ekonomike Evropiane dhe e zonës pa pasaporta Schengen, marrëdhënie që do të vazhdojnë të jenë në fuqi.
Referendumi nuk ka forcë juridike detyruese, por qeveria kishte deklaruar se do ta respektonte vendimin e qytetarëve.
Votimi fillimisht dukej se po shkonte në drejtim të kundërt. Rezultatet e para nga Reykjaviku nxorën “Po”-në në avantazh me rreth 58%, duke ngjallur optimizëm te mbështetësit e integrimit evropian.
Por me publikimin e rezultateve nga zonat rurale dhe komunitetet bregdetare, balanca ndryshoi. Komunitetet e peshkimit, ku kundërshtimi ndaj rregullave evropiane për ndarjen e kuotave ka qenë prej vitesh i fortë, votuan masivisht kundër.
Në orët e para të mëngjesit, avantazhi kaloi përfundimisht në kampin “Jo”, duke i dhënë fund përpjekjes së qeverisë për të rikthyer negociatat me Brukselin. /Telegrafi/