Ish-kancelarja Merkel u bën thirrje gjermanëve të 'luftojnë për demokraci'
Një javë para zgjedhjeve shtetërore në Saksoni-Anhalt, ish-kancelarja gjermane Angela Merkel u ka bërë thirrje njerëzve të ngrihen për demokracinë.
"Unë besoj se tani, edhe një herë - diçka që nuk na është dashur ta bëjmë për shumë dekada - duhet të luftojmë vërtet për këtë demokraci, thjesht të ngrihemi për të, të jemi pak të guximshëm, të qëndrojmë besnikë ndaj fjalës sonë dhe të themi se kjo është një mënyrë e mrekullueshme për të jetuar", tha Merkel në një aktivitet në Berlin të shtunën.
Ajo theksoi se shumica e njerëzve nuk votojnë për Alternativën e ekstremit të djathtë për Gjermaninë (AfD), transmeton Telegrafi.
Ajo vuri në dukje se partia është shumë e fortë në ish-shtetet e Gjermanisë Lindore, por është forcuar edhe në ish-perëndimin e vendit.
"Është bërë një fenomen pan-gjerman", tha Merkel.
Për shembull, partia pati gjithashtu fitore në zgjedhjet shtetërore në Baden-Württemberg dhe Rheinland-Pfalz.
Lidhur me fushatën zgjedhore në Saksoni-Anhalt, Merkel tha se AfD, deri diku, kishte arritur të "dominonte të gjitha diskutimet tona nga mëngjesi në darkë".
Kjo do të thoshte që votuesit nuk e dinë më se çfarë duan në të vërtetë partitë e tjera.
Një parlament i ri shtetëror do të zgjidhet në Saksoni-Anhalt më 6 shtator. AfD është shumë përpara në sondazhet për zgjedhjet shtetërore. /Telegrafi/