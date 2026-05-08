ISHT kreu mbi 2500 kontrolle gjatë muajit prill, ka shqiptuar dënime mbi 16 milionë denarë
Gjatë muajit prill 2026, Inspektorati Shtetëror i Tregut kreu kontrolle të intensifikuara inspektuese në të gjithë vendin, me fokus në përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe mbrojtjen e konsumatorit.
Sipas të dhënave zyrtare nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, gjatë muajit janë kryer gjithsej 2,525 kontrolle inspektuese, gjatë të cilave janë lëshuar 672 urdhëresa kundërvajtëse. Përveç kësaj, inspektorati lëshoi urdhëresa pagese kundërvajtëse në vlerë totale prej mbi 16 milionë denarësh.
Numri më i madh i kontrolleve është kryer në fushën e tregtisë, ku janë kryer 840 kontrolle. Pas kësaj vijojnë kontrollet që lidhen me disiplinën financiare me 555 kontrolle, si dhe inspektimet në sektorin e hotelerisë, ku janë kryer 266 kontrolle.
Si pjesë e aktiviteteve, inspektorët kanë lëshuar edhe 194 paralajmërime, dhe për disa subjekte do të pasojnë kontrolle shtesë kontrolli me qëllim verifikimin e veprimeve të ndërmarra pas parregullsive të treguara.
Inspektorati Shtetëror i Tregut informon se kontrollet do të vazhdojnë në periudhën e ardhshme, dhe institucioni vazhdon të veprojë në mënyrë aktive sipas raporteve të paraqitura nga qytetarët dhe institucionet.