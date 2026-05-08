ISHP: Për momentin në Maqedoni nuk ka raste të regjistruara me hantavirus
"Për momentin, nuk ka raste të regjistruara, pasagjerë ose kontakte të ngushta të lidhura me Republikën e Maqedonisë së Veriut, as nuk ka ndonjë indikacion për rrezik për shëndetin publik në vend", informon Instituti për Shëndet Publik, pas situatës së lidhur me klasteret e raportuar të rasteve të infeksionit hantavirus të lidhura me udhëtimin e anijes turistike MV Hondius në rajonin e Oqeanit Atlantik Jugor.
Sipas informacionit të publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) dhe autoritetet kombëtare shëndetësore të vendeve të prekura, deri më tani janë regjistruar 8 raste të konfirmuara dhe të dyshuara midis pasagjerëve dhe anëtarëve të ekuipazhit, përfshirë 3 vdekje. Hetimet epidemiologjike, klinike dhe laboratorike janë duke vazhduar, dhe institucionet ndërkombëtare shëndetësore po kryejnë një hetim të koordinuar me qëllim përcaktimin e burimit të infeksionit, rrugën e mundshme të ekspozimit dhe vlerësimin e rrezikut.
"Sipas informacionit të disponueshëm aktualisht, ekspozimi ka shumë të ngjarë të lidhet me aktivitetet dhe vendbanimin në zona ku ka prani natyrore të brejtësve, rezervuarë natyrorë të hantaviruseve. Analiza shtesë është duke u zhvilluar për të përcaktuar llojin e saktë të virusit dhe faktorët e mundshëm që kontribuan në shfaqjen e grumbullit", informon ISHP.
Hantaviruset janë një grup virusesh zoonotike që qarkullojnë në lloje të ndryshme brejtësish. Njerëzit infektohen më shpesh nëpërmjet thithjes së aerosoleve të kontaminuara me urinë, jashtëqitje ose sekrecione nga brejtësit e infektuar, si dhe nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me sipërfaqet e kontaminuara.