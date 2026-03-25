Ish-ylli sllovak paralajmëron kombëtaren e tij: Kosova është një ekip tepër i nënvlerësuar me emra të mëdhenj
Ish-anëtari i ekipit kombëtar sllovak, pjesëmarrësi në Kupën e Botës 2010 dhe eksperti aktual televiziv, Marek Sapara, ka folur për shanset e Sllovakisë, teksa ka vlerësuar lartë ekipin e Kosovës.
Sllovakia do të pres Kosovën në gjysmëfinalen e ‘play-off’-it për Kupën e Botës 2026 në Bratislavë të enjten. Fituesi i kësaj ndeshje do të luajë kundër dyshes më të suksesshme të takimin Turqi-Rumani më 31 mars.
Për këtë ndeshje ka folur për Sport.sk, ish-ylli i sllovakëve, Marek Sapara, i cili ka paralajmëruar lojtarët e kombëtares së tij për forcën e ekipit Dardanë.
Eksperti sllovak thotë se ka studiuar Kosovën, tregon pikat e forta dhe parashikon ndeshjen: Një ekip ballkanik i talentuar, me mentalitet gjerman
Çfarë shansesh i jepni Sllovakisë në play-off?
Sapara: Nëse dikush mendon se do ta kemi një Kosovë të lehtë dhe pastaj do të shihemi në finale, ai nuk e njeh futbollin e Kosovës. Është një ekip tepër i nënvlerësuar me emra të mëdhenj që luajnë në Bundesligë, Spanjë ose Itali. Në rast se Skriniar mungon, mendoj se Kosova do të jetë një favorit i lehtë.
Ata kanë pasur disa ndeshje të shkëlqyera, humbën vetëm një herë ndaj zviceranëve vitin e kaluar. Pres një stil futbolli ballkanik shumë të gjallë. Ata do të shtyjnë përpara zonën tonë të penalltisë dhe do të ushtrojnë presion mbi mbrojtjen tonë. Duhet të luajmë me shumë mjeshtëri dhe taktikisht.
Cili do të jetë çelësi i fitores?
Sapara: Duhet ta menaxhojmë në mesfushë dhe të mbajmë sulmuesit. Muriqi është një shënues i lindur, nuk i duhet shumë. Meqenëse Skriniar ndoshta nuk do të luajë, përbërja e mbrojtjes sonë do të jetë shumë e rëndësishme. Hancko është i shkëlqyer në të majtë, luan edhe Obert, mund të jetë mirë atje. Megjithatë, kemi një problem në të djathtë, veçanërisht nëse Skriniar është jashtë".
Nëse Sllovakia nuk kualifikohet për Kupën e Botës, a do të jetë një dështim?
Sapara: Do të jetë zhgënjyese sepse do të luash në Kupën e Botës. Por nuk do ta quaja dështim. Në fund të fundit, kemi dy ndeshje të vështira përpara. Nëse kalojmë Kosovën, kundërshtari ynë i radhës ndoshta do të jetë një Turqi e fortë.
