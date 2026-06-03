Ish të punësuarit në klinikën e fëmijëve do të protestojnë
Pas skadimit të kontratës, mungesës së pagave në gjashtë muajt e fundit, dhe së fundmi një përgjigjeje negative nga Ministria e Financave, 50 të punësuarit me kontratë në klinikën e fëmijëve në qendrën klinike “Nëna Terezë” në Shkup, të premten do të protestojnë para Ministrisë së Financave. Përfaqësuesi i tyre, Sedat Bushi thotë se do të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshme deri në gjetjen e një zgjidhjeje.
“Prej në janar nuk kemi marrë rroga, kontratat na kanë skaduar, përgjigjen na e kanë kthyer shumë vonë, kemi pas bisedime me drejtorin, drejtori na ka thënë se po presim përgjigje. Përgjigjen e kemi marrë para 2-3 javëve, ajo ishte negative. Për këta arsye kemi paralajmëruar protestë në Ministrinë e Financave, ta shohim ku është problemi, ta gjejmë zgjidhjen. S’jam vetëm unë jemi 50 persona, 50 familje dhe deri tash e hidhnin fajin të shëndetësia dhe të financat…. Njëherë do ta shohim protesta para financave, nëse nuk kemi përgjigje do të shohimose nëpër gjykata, ose do të protestojmë do të bllokojmë ndonjë rrugë”- tha përfaqësuesi i 50 të punësuarve, Sedat Bushi.
Pas marrjes së përgjigjes negative, këta persona kanë filluar të mos shkojnë në punë dhe sipas Bushit, tani kjo klinikë është në gjendje të mjerueshme, pa personelin e nevojshëm për kryerjen e shërbimeve ndaj qytetarëve.
“Sa e di unë atje është mjerim tash, s’ka as personel, as administratë as motra medicinale, s’ka as pastruese, asgjë s’ka, vetë drejtori na ka thënë se patjetër e keni të vini ju se spitali ka nevojë, se ne jemi me përvojë aty….00:33 Unë për vete qe dy javë, tjerët, dikush prej të parit, dikush prej të dhjetit”- nënvizoi Bushi.
Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, në një intervistë për Alsat, ditë më parë tha se zgjidhje kadrovike do të ketë, por nuk dihet nëse të gjithë këta persona do të kthehen në punë.
“Shumë shpejtë edhe kjo klinikë si të gjitha tjerat do të ketë zgjidhje kadrovike. Këtu ka ndodhur një keqpërdorim dhe keqkuptim administrativ ndërmjet institucioneve ku njëri institucion me vonesë ka bërë kërkesë dhe tjetri pa analizuar mirë ka dhënë mendim negativ. Pra, do të zgjidhet problemi”
– Nuk e di a do të kthehen të njëjtit në punë por gjithsesi do të duhet sistematizimi të bëhet dhe plotësimi i vendeve në bazë të sistematizimit”-pati deklaruar ministri, Azir Aliu, më datë 29 të muajit që lamë pas.
Shumë shpesh të punësuarit me kontrata në vepër në më shumë institucione, përballen me mungesë pagash apo mos-vazhdim të kontratave ekzistuese. /Alsat.mk