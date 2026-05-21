Ish-shefi i ushtrisë lituaneze dënohet për implantet dentare
Një gjykatë në Lituani ka shpallur fajtor ish-komandantin e ushtrisë lituaneze, Valdemaras Rupšys, në një rast që ka shkaktuar debat të madh publik mbi përdorimin e fondeve shtetërore dhe përgjegjësinë e zyrtarëve të lartë ushtarakë.
Sipas vendimit të gjykatës, Rupšys kishte përfituar pagesën e dy implanteve dentare me mjete financiare të ushtrisë, megjithëse trajtimi nuk lidhej me detyrat apo dëmtimet e shkaktuara gjatë shërbimit ushtarak.
Autoritetet gjyqësore arritën në përfundimin se procedurat administrative dhe dokumentet e përdorura për aprovimin e pagesës ishin përpunuar me shkelje ligjore, raportojnë mediat.
Gjykata e dënoi ish-komandantin me një gjobë prej 20 mijë eurosh, ndërsa rasti ka tërhequr vëmendje të madhe në opinionin publik lituanez për shkak të pozitës së lartë që ai kishte në strukturat e mbrojtjes së vendit.
Hetimi ndaj Rupšys fillimisht përfshinte akuza më të rënda, përfshirë mashtrim, shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh. Prokurorët pretenduan se fondet ushtarake ishin përdorur në mënyrë të papërshtatshme për shpenzime personale, ndërsa mbrojtja argumentoi se procedurat ishin ndjekur sipas rekomandimeve administrative të brendshme.
Rasti ka nxitur reagime politike dhe publike në Lithuania, ku ekspertët e sigurisë dhe opozita kanë kërkuar kontrolle më të forta mbi menaxhimin e buxhetit të ushtrisë dhe transparencë më të madhe në institucionet shtetërore. /Telegrafi/