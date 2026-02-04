Ish-shefi i mbrojtjes izraelite bën thirrje për strehime të sigurta në rast lufte me Iranin
Ish-ministri izraelit i Mbrojtjes, Avigdor Lieberman, bëri thirrje të mërkurën për përgatitjen e strehimoreve të sigurta për miliona izraelitë në rast se shpërthen një luftë me Iranin.
"Ne duhet të përgatitemi tani dhe të krijojmë vende të sigurta për miliona njerëz që nuk kanë një strehim të sigurt", tha Lieberman, udhëheqësi i Partisë së krahut të djathtë Yisrael Beiteinu, për radion lokale 103 FM.
Ai vuri në dukje, megjithatë, se vendimi për të shkuar në luftë me Iranin i takon presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
"Ne jemi në një fazë ku Shteti i Izraelit duhet të qetësohet dhe të presë", tha Lieberman, duke shtuar se Izraeli ka "pak aftësi për të ndikuar te Presidenti Trump, pasi ai është ai që merr vendimet fatale".
Izraeli po monitoron nga afër forcimin ushtarak të SHBA-së në rajon dhe po pret rezultatin e negociatave të planifikuara SHBA-Iran që janë planifikuar të fillojnë të premten.
Izraeli thotë se i frikësohet një sulmi me raketa iraniane nëse SHBA-të do të godisnin Iranin.
Presioni nga Washingtoni dhe Tel Avivi mbi Teheranin është intensifikuar në javët e fundit që nga shpërthimi i protestave antiqeveritare në Iran në fund të dhjetorit.
Autoritetet iraniane kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin se mbështesin ata që i përshkruajnë si "protestues" dhe "terroristë" që kryejnë akte të dhunshme gjatë protestave.
Teherani është zotuar gjithashtu për hakmarrje ndaj çdo sulmi.
SHBA-ja dhe Izraeli akuzojnë Iranin se kërkon të prodhojë armë bërthamore, ndërsa Teherani thotë se programi i tij bërthamor është projektuar për qëllime paqësore, duke përfshirë prodhimin e energjisë elektrike. /AA/