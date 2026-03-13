Fotografia e parë e njohur e Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein dhe Peter Mandelson është shfaqur.

Imazhi tregon Andrew dhe Mandelson, ish-ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në SHBA, me rroba banje, pranë pedofilit Epstein.

Fotografia ishte midis dosjeve të Epstein të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.

Përmendja në dosje nuk është provë e një shkeljeje.

Ndryshe, ish-princi gjithmonë ka mohuar të ketë bërë ndonjë shkelje në lidhje me Epsteinin.

Gjithashtu, Mandelson më parë ka mohuar çdo shkelje në lidhje me marrëdhënien e tij me pedofilin miliarder dhe u ka kërkuar falje viktimave të tij.

Andrew humbi titujt mbretërorë dhe ushtarakë për shkak të lidhjeve të tij me Epstein, i cili i mori jetën vetes ndërsa priste gjyqin për akuzat e trafikimit seksual në një burg amerikan në vitin 2019.

Ish-princi u arrestua dhe u lirua nën hetim të enjten, më 19 shkurt, për akuza për sjellje të keqe në detyrën publike - diçka që ai e mohon fuqimisht.

Ndërkohë, Mandelson u shkarkua nga detyra e ambasadorit të SHBA-së në shtator.

Ai u akuzua për dhënien e informacionit të ndjeshëm Epsteinit gjatë kohës së tij si sekretar biznesi nga viti 2008 deri në vitin 2010, kur Gordon Brown ishte kryeministër.

Ai u lirua me kusht dhe më parë ka mohuar çdo shkelje. /Telegrafi/

