Ish-kryetari i komunës së Çashkës nën hetim për keqpërdorim detyre
SPB Veles ngriti kallëzim penal kundër një personi nga Çashka për veprën penale “keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar”, i cili, ndërsa ishte kryetar komune, veproi në kundërshtim me Ligjin për nëpunësit civilë dhe u pagoi 10 punonjësve në komunë para në bazë të pagës për një karrierë si nëpunës civil, njoftojnë nga MPB.
"SPB Veles, deri te Prokuroria Themelore Publike e Velesit, ngriti kallëzim penal kundër G.S. (47) nga Çashka për shkak të dyshimit se ai ka kryer vepër penale "keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar" sipas nenit 353 të Kodit Penal.
Në periudhën nga janari 2021 deri në dhjetor 2024, G.S. në cilësinë e kryetarit të komunës së Çashkës, ka vepruar në kundërshtim me Ligjin për Nëpunësit Civilë dhe në disa raste u ka paguar 10 personave të punësuar në komunën e Çashkës para nga llogaria e buxhetit komunal në bazë të një page karriere për një nëpunës civil, edhe pse e dinte se ata nuk i plotësonin kushtet për një nëpunës civil. Ndërsa, një personi, në kundërshtim me Ligjin për Marrëdhëniet e Punës, i ka mundësuar pagesën e një page shtesë, edhe pse nuk ishin plotësuar kushtet, thekson Ministria.
Në këtë mënyrë, siç thuhet nga MPB, i denoncuari u ka mundësuar 11 punonjësve të përfitojnë dobi materiale dhe i kanë shkaktuar dëm buxhetit të komunës së Çashkës në shumën totale prej 725.562 denarësh.
Gjithashtu, siç theksojnë ata, për një pozicion pune që sipas aktit të sistematizimit ka parashikuar një pozicion pune, G.S. ka lëshuar vendim për vendin e punës për njërin nga punonjësit edhe pse ai pozicion tashmë ishte plotësuar./Telegrafi/