Ish-kryetari i Komunës së Aerodromit Ivica Konevski, është investitor në ndërtesën ku vdiq një punëtor nga rrëshqitja e dheut
Investitori i ndërtesës në Kisella Voda të Shkupit, ku vdiq një punëtor, është ish-kryetari i Komunës së Aerodromit, Ivica Konevski. Ai për sdk.mk, tha se toka ku po ndërtohet ndërtesa i përket familjes së tij, dhe ndërtesa po ndërtohet nga kompania "Jakimovski DOOEL".
"Ajo që ndodhi është një tragjedi. Kompania 'Jakimovski DOOEL' ka shumë vite përvojë, janë ndjekur të gjitha procedurat dhe janë marrë të gjitha lejet e ndërtimit. Me shumë mundësi, toka ka rrëshqitur papritur, gjë që çoi në tragjedi", tha Konevski.
Një punëtor ndërtimi vdiq, ndërsa katër u lënduan pasi u zunë nga një argjinaturë dheu në një kantier ndërtimi në komunën e Kisella Vodës.
"Të tre u shpëtuan dhe u sollën në Qendrën e Emergjencës, njëri me fraktura, dy të tjerët me lëndime të lehta", tha drejtori i Klinikës për Traumatologji, Sëmundje Ortopedike, Anestezi, Reanimacion dhe Kujdes Intensiv Igor Merdzanoski. Punëtori i fundit që u soll ka lëndim të lehtë.
Dragan Panov, udhëheqës turni në Shërbimin e Mjekësisë Emergjente në Shkup, për AIM tha se sipas informacioneve fillestare, personat me shumë gjasa janë midis moshës 35 dhe 45 vjeç, por hetimi do të tregojë se çfarë ka ndodhur saktësisht dhe në çfarë rrethanash ka ndodhur tragjedia. Viktima, siç tha ai, sipas informacioneve fillestare, është 34 vjeç.
"Ne intervenuam me katër ambulanca", tha Panov.
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) më parë informoi se këtë mëngjes në orën 08:17, SPB Shkup mori njoftim se tre punëtorë ishin zënë nën dhe në një vend ndërtimi në rrugën Kozjak në Shkup, gjatë gërmimit të themeleve. "Dy prej tyre u nxorën dhe u transportuan me ambulancë në Kompleksin e Klinikave "Nëna Terezë", dhe në koordinim me Qendrën e Menaxhimit të Krizave dhe Brigadën e Mbrojtjes nga Zjarri, po merren masa për nxjerrjen e personit të tretë", thanë nga MPB.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se tre punëtorë ndërtimi të lënduar janë transportuar në Qendrën e Emergjencës.
"Dy nga punëtorët kanë lëndime dhe kontuzione të lehta, procedurat diagnostikuese janë duke u zhvilluar. Njëri prej tyre ka pasur një lëndim në bërryl të riparuar menjëherë, dhe pacienti i tretë ka fraktura të të dy këmbëve të poshtme. Gjendja shëndetësore e të lënduarve po monitorohet dhe trajtimi i tyre mjekësor vazhdon", tha Ministria e Shëndetësisë.
Zyra e Prokurorit Publik Themelor në Shkup njoftoi se një prokuror publik në detyrë kreu inspektim në vendngjarje në një vend në Kisella Voda, ku një rrëshqitje dheu në kantier ndërtimi vrau një punëtor dhe plagosi katër të tjerë.
"Prokurori publik lëshoi urdhër për autopsi të të ndjerit. Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektori Komunal i Ndërtimit po veprojnë gjithashtu për të hetuar shkaqet e aksidentit dhe pajtueshmërinë me rregulloret e sigurisë në punë", thanë nga PTHP në Shkup.