Ish-komandanti pritet të sfidojë Zelenskyn në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Ukrainë
Mbështetja elektorale për Valerii Zaluzhnyin, ish-komandantin e përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës dhe aktualisht ambasador i Kievit në Mbretërinë e Bashkuar, ka pësuar rënie gjatë vitit të fundit, por ai vazhdon të mbetet një nga figurat kryesore politike që sfidon presidentin Volodymyr Zelensky.
Sipas një sondazhi të publikuar më 1 korrik nga agjencia “Rating Group”, mbështetja për Zaluzhnyin ka rënë me 9 pikë përqindje nga korriku i vitit 2025 deri në qershor të vitit 2026.
Nëse zgjedhjet presidenciale do të mbaheshin tani, Zelensky do të merrte 32 për qind të votave, duke kryesuar garën. Zaluzhnyi do të renditej i dyti me 16 për qind, ndërsa në vendin e tretë do të ishte Kyrylo Budanov, shefi i kabinetit të presidentit ukrainas, me 11 për qind, raportojnë mediat.
Megjithatë, gara do të ishte shumë më e ngushtë në një përballje të drejtpërdrejtë mes Zelenskyt dhe Zaluzhnyit. Në një raund të dytë hipotetik, presidenti aktual do të merrte 42 për qind të votave, ndërsa ish-komandanti i ushtrisë do të siguronte 39 për qind.
Sondazhi nuk ka dhënë të dhëna për një përballje të mundshme mes Zelenskyt dhe Budanovit në raundin e dytë. Megjithatë, disa sondazhe të mëparshme kanë treguar se si Zaluzhnyi ashtu edhe Budanov do të mund ta mposhtnin Zelenskyn në një balotazh.
Edhe në skenarin e zgjedhjeve parlamentare, Zaluzhnyi do të kishte avantazh. Një parti hipotetike e krijuar prej tij do të merrte 18 për qind të votave, ndërsa një forcë e mundshme e quajtur “Blloku i Zelenskyt” do të siguronte 16 për qind. Partia hipotetike e Budanovit do të renditej e treta me 12 për qind.
Ndërkohë, partia nacionaliste “Azov” dhe “Solidariteti Evropian” e ish-presidentit Petro Poroshenko do të merrnin nga 8 për qind secila.
Zaluzhnyi dhe Budanov ende nuk kanë krijuar parti politike, ndërsa “Blloku i Zelenskyt” është vetëm një emërtim hipotetik për një forcë që mund të zëvendësonte partinë aktuale të presidentit, “Shërbëtori i Popullit”, e cila ka humbur një pjesë të madhe të mbështetjes publike.
Një sondazh i publikuar në mars nga “Socis” tregoi se vetëm rreth 11.5 për qind e qytetarëve do të votonin sot për “Shërbëtorin e Popullit”. /Telegrafi/