Irani paralajmëroi hakmarrje, gazeta konservatore publikon listën e liderëve që mund të jenë shënjestër
Një gazetë konservatore në Iran, e njohur për tonin e saj provokues, ka publikuar një listë të personave që do të synohen si hakmarrje për vrasjen e Udhëheqësit Suprem Ali Khamenei, përfshirë udhëheqësit e SHBA-së, Izraelit dhe vendeve evropiane.
Sulmet amerikane-izraelite vranë Ajatollahun më 28 shkurt, ditën e parë të luftës në Lindjen e Mesme, dhe djali dhe pasardhësi i tij, Mojtaba Khamenei, është zotuar për hakmarrje.
"Hakmarrja është vullneti i kombit tonë dhe në mënyrë të pashmangshme duhet të zbatohet", tha Mojtaba të shtunën në mesazhin e tij të parë që nga funerali i babait të tij këtë javë.
Gazeta Hamshahri, e cila botohet nga autoritetet në kryeqytetin iranian, publikoi në internet një grafik të shtunën vonë që paraqiste foto të 13 udhëheqësve të huaj së bashku me deklaratën e Mojtabas.
Udhëheqësi suprem, në mesazhin e tij, tha se Irani kishte përpiluar një listë individësh që do të ishin në shënjestër, por nuk ofroi emra dhe nuk kishte asnjë sugjerim se lista e gazetës ishte miratuar zyrtarisht.
Në foto shihen ndër të tjerë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe kryeministri britanik Keir Starmer.
Gjithashtu në listë janë Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, dhe Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, presidenti Francez, Emmanuel Macron, kryeministrja Italiane, Giorgia Meloni dhe kancelari Gjerman, Friedrich Merz. /Telegrafi/