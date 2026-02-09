Irani ofron hollimin e uraniumit të pasuruar në këmbim të lehtësimit të plotë të sanksioneve
Teherani është i përgatitur të hollojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar shumë nëse hiqen sanksionet kundër Iranit, tha të hënën kreu i agjencisë së tij të energjisë atomike pas bisedimeve indirekte me Uashingtonin.
Mohammad Eslami, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, tha se mundësia e hollimit të uraniumit të pasuruar 60% "varet nëse të gjitha sanksionet do të hiqen në këmbim", sipas agjencisë së lajmeve IRNA.
Deklarata nuk specifikoi nëse Eslami po i referohej të gjitha sanksioneve ndërkombëtare ndaj Iranit apo vetëm atyre të vendosura nga Shtetet e Bashkuara, transmeton Telegrafi.
Oferta vjen ndërsa vendndodhja e më shumë se 400 kilogramëve të uraniumit të pasuruar shumë që Irani zotëronte para konfliktit të vitit të kaluar me Izraelin dhe SHBA-në, mbetet e panjohur.
Inspektorët bërthamorë të OKB-së regjistruan për herë të fundit vendndodhjen e uraniumit më 10 qershor, tre ditë para se Izraeli të niste sulme ndaj objekteve bërthamore iraniane.
Sipas një raporti të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të majit 2025, rezervat janë të mjaftueshme për të prodhuar nëntë armë bërthamore nëse pasurohen më tej në nivele 90% të gradës së armëve.
Para sulmeve izraelite dhe amerikane ndaj objekteve të saj bërthamore në qershor të vitit të kaluar, Irani kishte pasuruar uranium në 60% - duke tejkaluar shumë limitin prej 3.67% të lejuar sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore.
Izraeli sulmoi dhjetëra objekte bërthamore iraniane, baza ushtarake dhe instalime infrastrukturore më 13 qershor 2025, të ndjekura nga sulmet amerikane ndaj objekteve bërthamore Fordo, Natanz dhe Isfahan më 22 qershor duke përdorur bomba bunker-shkatërruese.
Sulmet dëmtuan rëndë aftësitë e pasurimit të Iranit. Megjithatë, drejtori i përgjithshëm i IAEA-së, Rafael Grossi, ka thënë se Teherani mund të rifillojë pasurimin e uraniumit brenda disa muajsh.
Hollimi i uraniumit përfshin përzierjen e tij me material përzierjeje për të ulur nivelin e pasurimit nën një prag të caktuar.
Irani është i vetmi shtet jo-bërthamor që pasuron uranium në 60%, sipas IAEA-së.
Deklarata e Eslamit pasoi bisedimet indirekte midis Ministrit të Jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe të dërguarit të SHBA-së për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff në Oman të premten e kaluar, negociatat e para që nga konflikti i qershorit.
Të dyja palët ranë dakord të vazhdojnë negociatat. Megjithatë, Araghchi paralajmëroi se "mosbesimi që është krijuar është një sfidë serioze".
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka bërë thirrje të përsëritura që Irani të pranojë një ndalim të plotë të pasurimit të uraniumit, një kusht i papranueshëm për Teheranin dhe shumë më pak i favorshëm se marrëveshja e vitit 2015.
Irani pohon se ka të drejtë për një program bërthamor civil sipas Traktatit të Mospërhapjes Bërthamore, të cilin e kanë nënshkruar 191 vende.
Vendet perëndimore, të udhëhequra nga SHBA-ja, dyshojnë se Republika Islamike po kërkon të zhvillojë armë bërthamore, një pretendim që Irani e ka mohuar vazhdimisht. /Telegrafi/